"Как-то так": украинка похвасталась своим жильем в лагере для беженцев (фото)

Участница популярного телевизионного шоу "Супермама" похвасталась новым жильем в лагере для беженцев. По ее словам, там есть все необходимое для жизни: кровать, небольшой холодильник, шкаф, рабочий стол, бытовые принадлежности.

Украинка, которую зовут Нина, ранее очень критически отозвалась об условиях проживания в лагере для беженцев, где "ничего не было". Сейчас, вероятно, ситуация изменилась. В каких условиях украинка живет сейчас, — узнавайте в материале Фокуса.

В предыдущих видео Нина хвасталась, что ее с сыном уже зарегистрировали, выдали ключи от жилья и направили, куда идти. "Потом буду снимать вам свои апартаменты. У меня есть ключи в руках, а от чего они — я не знаю", — рассказывала она.

Беженцы в Германии

Социальное жилье очень разочаровало героиню "Супермамы" родом из Полтавской области, потому что в квартире не было даже кастрюли, а также места, где помыться или постирать одежду. Однако сейчас, по ее словам, стало намного лучше.

Відео дня

Нина сначала была очень разочарована Фото: TikTok

"Получили мы новое жилье. Хочу вам показать, какие здесь условия и что здесь есть. Значит, первое — два шкафа, кровать, постель, стол, два стула, на столе есть сковородки, посуда, ножи, ложки, вилки, холодильник. Более-менее чисто, нормально. Думаю, что все будет хорошо", — рассказывает беженка.

Комментарии от зрителей

Зрители начали активно комментировать увиденное в кадре.

"Очень чисто и нормально, дальше квартиру дадут или ищите сами";

"Все будет хорошо, мы в таких условиях два года жили, главное не под шахедами";

Комментарии от зрителей Фото: TikTok

"Я одна не понимаю, зачем все снимать и выставлять? Такое впечатление, что вы работник турагентства";

"Молодец, обживайся! Все будет хорошо".

Больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка, которую зовут Лиза, рассказала об условиях проживания украинских беженцев в Норвегии. По ее мнению, это лучшая страна для переезда. Своим опытом девушка регулярно делится в социальных сетях.

Ирина Федорович, которая вместе с сыном живет в Испании, завела свой блог в социальных сетях, где делится опытом переезда. Женщина оценивает условия проживания, стоимость продуктов, аренды жилья, а также общую атмосферу в стране.

Ксения Лещенко, которая сейчас проживает в Германии, завела свой блог в TikTok и рассказывает об условиях для украинских беженцев в этой стране. В частности, в одном из последних роликов она показала ассортимент тамошнего секонд-хенда.