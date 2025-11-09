"Якось так": українка похизувалась своїм житлом в таборі для біженців (фото)

Учасниця популярного телевізійного шоу "Супермама" похизувалась новим житлом у таборі для біженців. За її словами, там є все необхідне для життя: ліжко, невеличкий холодильник, шафа, робочий стіл, побутове приладдя.

Українка, яку звуть Ніна, раніше дуже критично відгукнулась про умови проживання у таборі для біженців, де "нічого не було". Наразі, ймовірно, ситуація змінилася. У яких умовах українка живе зараз, — дізнавайтесь в матеріалі Фокусу.

У попередніх відео Ніна хизувалась, що її з сином уже зареєстрували, видали ключі від житла й направили, куди йти. "Потім буду знімати вам свої апартаменти. У мене є ключі в руках, а від чого вони — я не знаю", — розповідала вона.

Біженці у Німеччині

Соціальне житло дуже розчарувало героїню "Супермами" родом з Полтавської області, бо у помешканні не було навіть каструлі, а також місця, де помитися чи випрати одяг. Однак зараз, за її словами, стало набагато краще.

Ніна спочатку була дуже розчарованою Фото: TikTok

"Отримали ми нове житло. Хочу вам показати, які тут умови й що тут є. Значить, перше — дві шафи, ліжко, постіль, стіл, два стільці, на столі є сковорідки, посуд, ножі, ложки, вилки, холодильник. Більш-менш чисто, нормально. Думаю, що все буде добре", — розповідає біженка.

Коментарі від глядачів

Глядачі почали активно коментувати побачене у кадрі.

"Дуже чисто і нормально, далі квартиру дадуть або шукайте самі";

"Все буде добре, ми в таких умовах два роки жили, головне не під шахедами";

Коментарі від глядачів Фото: TikTok

"Я одна не розумію, навіщо все знімати і виставляти? Таке враження, що ви працівник турагентства";

"Молодець, обживайся! Все буде добре".

Українка, яку звуть Ліза, розповіла про умови проживання українських біженців у Норвегії. На її думку, це найкраща країна для переїзду. Своїм досвідом дівчина регулярно ділиться в соціальних мережах.

Ірина Федорович, яка разом з сином живе в Іспанії, завела свій блог у соціальних мережах, де ділиться досвідом переїзду. Жінка оцінює умови проживання, вартість продуктів, оренди житла, а також загальну атмосферу в країні.

Ксенія Лещенко, яка наразі проживає у Німеччині, завела свій блог у TikTok й розповідає про умови для українських біженців у цій країні. Зокрема, в одному з останніх роликів вона показала асортимент тамтешнього секонд-хенду.