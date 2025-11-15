"В Україні — це бур'ян": жінка показала рослину, яку за кордоном продають як делікатес

Марина помітила в одному з норвезьких супермаркетів рослину, яку в Україні вважають бур'яном і викидають з городу. Як виявилось, продаючи цю зелень, можна непогано заробити.

Жінка, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала за кордон, записала коротке відео. У кадрі вона показує розкладені на прилавку пучки портулаку — рослини, яку в Україні вважають бур'яном і викидають. Фокус звернув увагу на її розповідь.

"Ви будете в шоці. Воно в нас в Україні росте на городах. Ми його просто вирубуємо і викидаємо. Хто згадав? Вона коштує, до речі, 35 крон (близько 145 грн). Швидко мені на наступний сезон все збираємо і виносимо. Боже, я в шоці! Я в шоці", — розповідає авторка відео.

Глядачі у коментарях почали писати, що це таке. Як виявилось, назва є досить багато і всі вони різні.

"Портулак";

"Спорищ";

"Портулак дуже смачний. Люблю їсти в салатах і просто помитий";

"Портулак, ще та зараза";

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

"Ми просто не розуміли, що ми викидали. До мене приходив сусід і просив не викидати а віддавати йому, це дуже корисно, у кого псоріаз";

"О… Ми були б міліонерами";

"Цей бур'ян геть качки не їдять".

У Норвегії портулак продають за 35 крон Фото: TikTok

Це відео за лічені дні зібрало десятки тисяч переглядів, багато коментарів, репостів та інших реакцій.

