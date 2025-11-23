Українка виростила гранати у себе на городі — урожай вражає (фото)

Господарка показала свій врожай, чим неабияк здивувала користувачів соціальних мереж. Багато хто не знав, що в наших широтах можна виростити цей екзотичний фрукт, та ще й в такій кількості.

Жінка розповіла, що кущі гранату приносять досить багато плодів, тож можна забезпечити всю родину, посадивши три саджанці сорту "Гюлоша рожева". Як виявилось, клімат на півдні України дозволяє вирощувати стиглі плоди без хімічних добавок. Фокус поцікавився, як це можливо.

Як виростити гранат?

"14 листопада. Очаків, Миколаївська область. Будемо збирати наш врожай гранатів. Вони уже повністю достигли, ось такі чорні та дуже смачні. Гілки переповнені гранатами. Є більші розміри, є трішки менші, більш червоні, більш світлі, але всі вже повністю достигли. Загалом ми збираємо саме в листопаді", — ділиться авторка відео.

Кущі гранату приносять досить багато плодів, тож можна забезпечити всю родину Фото: TikTok

Далі вона розрізала один фрукт, щоб показати, який вигляд він має всередині: темний і дуже солодкий.

Хазяйка каже, що висадила три кущі — їм уже шість років. Однак плодоносити почали на третій рік, але останніми роками урожай, за її словами, "просто величезний".

"Я вважаю, що для однієї сім’ї — 2-3 кущики цілком достатньо, щоб самим поласувати й пригостити рідних. Ми гранати формуємо кущем, щоб можна було тримати компактний розмір і, якщо потрібно, пригнути гілки до землі та вкрити, бо при температурі -12 надземна частина куща може вимерзнути", — пояснює вона.

Врешті-решт жінка показала, скільки плодів вдалось зібрати з трьох кущів — це кілька ящиків. Деякі гранати потріскали, бо погода влітку була дощовою. Їх господиня планує переробити на сік, а цілі відкладе на зберігання.

Що пишуть глядачі?

Глядачі у коментарях почали ділиться своїми думками. Дехто навіть не знав, що в Україні можна виростити ці фрукти.

"Я й не знала, що у нас може гранат родити";

"Це просто в голові не вкладається: шахеди, обстріли, відключення світла, а наші люди збирають гранат. Ви круті! Як будуть саджанці — пишіть, я куплю";

"У мене 2 куща. Сорт не знаю. Постійно вимерзають. Чернігівська область";

Відгуки користувачів мережі Фото: TikTok

"Я думала, що гранат — це дерево! Аж соромно стало!";

"Не знаю. У Туреччині гранати ростуть на дереві, а тут кущ".

На останній коментар авторка відповіла: "Ми формуємо кущем для укриття на зиму".

