Бывший ведущий популярного проекта о путешествиях рассказал о пополнении в семье. Его жена Наталья родила дочь. Девочку назвали Марией.

Путешественник и режиссер Евгений Синельников поделился радостной новостью в своих социальных сетях. У звезды экрана родилась дочь — ее назвали Марией.

"Привет, Синельникова Мария Евгеньевна", — написал Евгений на своей странице в Instagram.

У Евгения Синельникова из "Орла и решки" родилась дочь Фото: Instagram

Поклонники, друзья, коллеги и родственники начали поздравлять телеведущего с пополнением в семье.

"Поздравляю с рождением дочери";

"Поздравляю! Счастливого мирного будущего вам вашей семье!";

"Поздравляю с рождением крохи! Пусть над ней всегда будет мирное небо";

"Самые искренние поздравления! Крепкого здоровья малышке и маме!".

О беременности жены Синельников сообщил лишь недавно. На опубликованных кадрах Наталья продемонстрировала заметно округлившийся животик в объятиях мужа. Супруги также поделились первыми снимками УЗИ, однако не разглашали дополнительных деталей.

Евгений и Наталья обручились в Буче в 2022 году Фото: Instagram

Евгений и Наталья поженились в Буче в 2022 году. Дочь Мария стала их первым общим ребенком. Супруги уже воспитывают сыновей от предыдущих отношений: Евгений имеет сына Алексея, а Наталья — Тимура.

