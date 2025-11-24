Колишній ведучий популярного проєкту про мандрівки розповів про поповнення у родині. Його дружина Наталія народила доньку. Дівчинку назвали Марією.

Мандрівник та режисер Євген Синельников поділився радісною новиною у своїх соціальних мережах. У зірки екрана народилась донька — її назвали Марією.

"Привіт, Синельникова Марія Євгеніївна", — написав Євген на своїй сторінці в Instagram.

У Євгена Синельникова з "Орла і решки" народилась донька Фото: Instagram

Шанувальники, друзі, колеги та родичі почали вітати телеведучого з поповненням у родині.

"Вітаю з народженням донечки";

"Вітаю! Щасливого мирного майбутнього вам вашій родині!";

"Вітаю з народженням крихітки! Нехай над нею завжди буде мирне небо";

"Найщиріші вітання! Міцного здоров’я маляті і мамі!".

Про вагітність дружини Синельников повідомив лише нещодавно. На опублікованих кадрах Наталія продемонструвала помітно округлий животик в обіймах чоловіка. Подружжя також поділилося першими знімками УЗД, проте не розголошувало додаткових деталей.

Євген та Наталія побралися в Бучі у 2022 році Фото: Instagram

Євген та Наталія побралися в Бучі у 2022 році. Донька Марія стала їхньою першою спільною дитиною. Подружжя вже виховує синів від попередніх стосунків: Євген має сина Олексія, а Наталія — Тимура.

