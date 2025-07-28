"Ми бачимося, це добре": Бєдняков розкрив, які стосунки має з ексдружиною Короткою (відео)

Український телеведучий і актор Андрій Бєдняков розповів, що попри розрив шлюбу зберігає добрі стосунки з колишньою дружиною, також акторкою і телеведучою Анастасією Короткою. Вони продовжують спільно виховувати двох дітей.

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Шоумен розповів у коментарі передачі "Ранок у великому місті", що нещодавно Анастасія з сином і донькою повернулася зі США до України. За його словами, він підтримує теплі відносини не лише з донькою Ксенією та сином Остапом, а і з колишньою обраницею.

Андрій Бєдняков розповів про стосунки з дітьми та ексдружиною. На відео з 1:50.

Ведуча запитала у Бєднякова, які стосунки він має з ексдружиною через 9 місяців після розлучення та чи було примирення у парі.

"Для того, щоб було примирення, ми мали посваритися, а ми не сварилися. Ми в хороших, добрих стосунках. Вони зараз тут, вони повернулися. Ми бачимося, це добре", — відповів він.

За словами телеведучого, Анастасія планує лишатися з дітьми в Україні.

"Їм лячно, останні дні біля нас дуже гучно. Подивимося, що буде далі", — зазначив Бєдняков.

Бєдняков спільно з колишньою дружиною продовжує виховувати доньку та сина Фото: instagram/biedniakov

Що відомо про розлучення Андрія Бєднякова

Нагадаємо, Андрій Бєдняков розійшовся з дружиною Анастасією Короткою у жовтні 2024 року після 16 років стосунків. Коротка розповідала, що розлучення з Бєдняковим було її рішенням, і вона вдячна колишньому чоловіку за шлях, який вони пройшли разом. Пара одружилася у 2014 році, за рік у них народилася донька Ксенія. На початку повномасштабного вторгнення Анастасія виїхала до США, де у 2022 році народила сина Остапа, а Андрій лишився в Україні.

В грудні 2024 року Андрій Бєдняков опублікував в соцмережах відео зустрічі з колишньою дружиною та дітьми.

17 червня 2025 року Фокус писав, що ведуча "Орла і решки" Анастасія Коротка повернулась в Україну після 3 років у США.