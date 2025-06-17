Ведуча "Орла і решки" повернулась в Україну після 3 років у США (фото)

Українська телеведуча та акторка Анастасія Коротка разом з дітьми повернулася до України із США після трьох років перебування там. Родина Андрія Бєднякова виїхала за кордон з початком повномасштабної війни.

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Про своє рішення повернутися додому з двома дітьми зірка екрану розповіла в Instagram. Шлях до України включав 11-годинний переліт і 4-годинну поїздку машиною.

Колишня дружина Андрія Бєднякова разом з донькою Ксенією та сином Остапом у поїздку взяли п’ять великих валіз, кілька рюкзаків та дитячий візочок, куди помістили речі, які назбиралися за час проживання за кордоном.

Анастасія Коротка Фото: скріншот

"Ми повернулися. Ми нарешті вдома", — сказала акторка.

Анастасія Коротка повернулася в Україну Фото: скріншот

Раніше ведуча з дітьми приїжджала до України лише тимчасово, повертаючись після цього назад у США. Цього ж разу, як зазначає Коротка, вони вирішили залишитися.

Зокрема, Анастасія приїхала напередодні масованого обстрілу Києва 17 червня. Зранку вона написала, що була вражена новинами, після чого пішла бігати.

"Якщо ми живі, ми рухаємся", — написала колишня дружина Андрія Бєднякова.

Анастасія Коротка повернулася в Україну Фото: скріншот

Сам Андрій Бєдняков уже зустрівся з колишньою дружиною та дітьми.

"З днем тата" казали вони", — підписав фото з донькою та сином телеведучий.

Андрій Бєдняков з дітьми Фото: instagram/biedniakov

Розлучення Бєднякова

Андрій Бєдняков і Анастасія Коротка одружилися у 2014 році, а через рік стали батьками доньки Ксенії. Після початку великої війни в Україні Коротка з дитиною виїхала до США, де у 2022 році народила сина Остапа. У жовтні 2024 року пара оголосила про розлучення, але наголосила на збереженні дружніх стосунків.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, телеведучий відреагував на закиди щодо розлучення. Він заявив, що бере весь удар критиків на себе і закликав не чіпати його сім'ю та дітей своїми "отруйними" коментарями".