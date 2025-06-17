Ведущая "Орла и решки" вернулась в Украину после 3 лет в США (фото)

Украинская телеведущая и актриса Анастасия Короткая вместе с детьми вернулась в Украину из США после трех лет пребывания там. Семья Андрея Беднякова выехала за границу с началом полномасштабной войны.

Related video

О своем решении вернуться домой с двумя детьми звезда экрана рассказала в Instagram. Путь в Украину включал 11-часовой перелет и 4-часовую поездку на машине.

Бывшая жена Андрея Беднякова вместе с дочерью Ксенией и сыном Остапом в поездку взяли пять больших чемоданов, несколько рюкзаков и детскую коляску, куда поместили вещи, которые накопились за время проживания за границей.

Анастасия Короткая Фото: скриншот

"Мы вернулись. Мы наконец дома", — сказала актриса.

Анастасия Короткая вернулась в Украину Фото: скриншот

Ранее ведущая с детьми приезжала в Украину лишь временно, возвращаясь после этого обратно в США. В этот же раз, как отмечает Короткая, они решили остаться.

В частности, Анастасия приехала накануне массированного обстрела Киева 17 июня. Утром она написала, что была поражена новостями, после чего пошла бегать.

"Если мы живы, мы двигаемся", — написала бывшая жена Андрея Беднякова.

Анастасия Короткая вернулась в Украину Фото: скриншот

Сам Андрей Бедняков уже встретился с бывшей женой и детьми.

"С днем папы" говорили они", — подписал фото с дочкой и сыном телеведущий.

Андрей Бедняков с детьми Фото: instagram/biedniakov

Развод Беднякова

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая поженились в 2014 году, а через год стали родителями дочери Ксении. После начала большой войны в Украине Короткая с ребенком уехала в США, где в 2022 году родила сына Остапа. В октябре 2024 года пара объявила о разводе, но отметила сохранение дружеских отношений.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, телеведущий отреагировал на упреки относительно развода. Он заявил, что берет весь удар критиков на себя и призвал не трогать его семью и детей своими "ядовитыми" комментариями".