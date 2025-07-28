"Мы видимся, это хорошо": Бедняков раскрыл, какие отношения имеет с экс-супругой Короткой (видео)

Украинский телеведущий и актер Андрей Бедняков рассказал, что несмотря на разрыв брака сохраняет хорошие отношения с бывшей женой, также актрисой и телеведущей Анастасией Короткой. Они продолжают совместно воспитывать двоих детей.

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Шоумен рассказал в комментарии передаче "Утро в большом городе", что недавно Анастасия с сыном и дочерью вернулась из США в Украину. По его словам, он поддерживает теплые отношения не только с дочерью Ксенией и сыном Остапом, но и с бывшей избранницей.

Андрей Бедняков рассказал об отношениях с детьми и экс-супругой. На видео с 1:50.

Ведущая спросила у Беднякова, какие отношения он имеет с экс-супругой через 9 месяцев после развода и было ли примирение в паре.

"Для того, чтобы было примирение, мы должны были поссориться, а мы не ссорились. Мы в хороших, добрых отношениях. Они сейчас здесь, они вернулись. Мы видимся, это хорошо", — ответил он.

По словам телеведущего, Анастасия планирует оставаться с детьми в Украине.

"Им страшно, последние дни возле нас очень шумно. Посмотрим, что будет дальше", — отметил Бедняков.

Бедняков совместно с бывшей женой продолжает воспитывать дочь и сына Фото: instagram/biedniakov

Что известно о разводе Андрея Беднякова

Напомним, Андрей Бедняков разошелся с женой Анастасией Короткой в октябре 2024 года после 16 лет отношений. Короткая рассказывала, что развод с Бедняковым был ее решением, и она благодарна бывшему мужу за путь, который они прошли вместе. Пара поженилась в 2014 году, через год у них родилась дочь Ксения. В начале полномасштабного вторжения Анастасия уехала в США, где в 2022 году родила сына Остапа, а Андрей остался в Украине.

В декабре 2024 года Андрей Бедняков опубликовал в соцсетях видео встречи с бывшей женой и детьми.

17 июня 2025 года Фокус писал, что ведущая "Орла и решки" Анастасия Короткая вернулась в Украину после 3 лет в США.