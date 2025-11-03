Ведучий Євген Синельников з "Орла і решки" стане батьком удруге (фото)

Відомий український телеведучий та режисер Євген Синельников оголосив, що вони з дружиною Наталією чекають на народження первістка.

Зворушливою новиною зірка екрану поділився з шанувальниками саме у день народження, назвавши майбутнє поповнення в родині найкращим подарунком. Пара повідомила про вагітність, опублікувавши серію сімейних знімків в Instagram.

Дружина Синельникова вагітна

На опублікованих кадрах щаслива Наталія демонструє помітно округлий животик в обіймах чоловіка. Подружжя також поділилося першими знімками УЗД, проте утрималося від розкриття додаткових подробиць про стать чи очікувану дату народження малюка.

Наталія чекає дитину Фото: Instagram

Синельников, який 3 листопада відзначав 44-й день народження, зізнався, що ця звістка стала для нього найбільшим і найбажанішим сюрпризом.

Відео дня

"Сьогодні мені 44. Багато вітань, багато подарунків, але головний подарунок зробила моя Наталочка. Точніше ми вдвох це зробили. Вже ось-ось я знову стану молодим батьком. І від цього метелики в животі!" — прокоментував радісну подію Євген.

Дружина режисера, Наталія, також емоційно відреагувала на публікацію, підтвердивши глибину своїх почуттів. "Кохаю тебе безмежно!" — написала вона у коментарях до спільного посту.

Історія кохання

Євген та Наталія одружилися у 2022 році в Бучі. Для зіркового подружжя майбутня дитина стане першою спільною. Вони вже виховують синів від попередніх стосунків: Євген має сина Олексія, а Наталія — 14-річного Тимура.

