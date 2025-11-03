Ведущий Евгений Синельников из "Орла и решки" станет отцом во второй раз (фото)

Известный украинский телеведущий и режиссер Евгений Синельников объявил, что они с женой Натальей ждут рождения первенца.

Трогательной новостью звезда экрана поделился с поклонниками в свой день рождения, назвав предстоящее пополнение в семье лучшим подарком. Пара сообщила о беременности, опубликовав серию семейных снимков в Instagram.

Жена Синельникова беременна

На опубликованных кадрах счастливая Наталья демонстрирует заметно округлившийся животик в объятиях мужа. Супруги также поделились первыми снимками УЗИ, однако воздержались от раскрытия дополнительных подробностей о поле или ожидаемой дате рождения малыша.

Наталья ждет ребенка Фото: Instagram

Синельников, который 3 ноября отмечал 44-й день рождения, признался, что это известие стало для него самым большим и желанным сюрпризом.

Відео дня

"Сегодня мне 44 года. Много поздравлений, много подарков, но главный подарок сделала моя Наташа. Точнее мы вдвоем это сделали. Уже вот-вот я снова стану молодым отцом. И от этого бабочки в животе!" — прокомментировал радостное событие Евгений.

Жена режиссера, Наталья, также эмоционально отреагировала на публикацию, подтвердив глубину своих чувств. "Люблю тебя безгранично!" — написала она в комментариях к совместному посту.

История любви

Евгений и Наталья поженились в 2022 году в Буче. Для звездных супругов будущий ребенок станет первым общим. Они уже воспитывают сыновей от предыдущих отношений: Евгений имеет сына Алексея, а Наталья — 14-летнего Тимура.

