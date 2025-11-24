Сын покойного Лесика — об отце после похорон: "Теперь ты с другом на небесах"

Сын бывшего участника группы DZIDZIO поделился трогательным постом после церемонии прощания с отцом, которая состоялась 23 ноября на Львовщине.

Сын Олега Турка поблагодарил всех, кто пришел проститься с его отцом и поддержал семью в трудное время. Об этом свидетельствует публикация в Instagram, где размещено его совместное фото с отцом.

"Спасибо каждому, кто пришел отдать последний долг и поддержал нас в соцсетях", — написал он.

Мужчина отметил, что после клинической смерти его отец прожил всего 11,5 месяца. Этого было недостаточно для реабилитации.

"Это время было слишком коротким, чтобы он смог вернуться к творчеству и воплотить свои художественные замыслы", — отметил сын артиста.

Лесик со своим сыном Фото: Instagram

В своем прощальном обращении он вспомнил и Кузьму, с которым Лесик много лет творил музыку и получил любовь миллионов поклонников.

Відео дня

"Теперь ты с другом на небесах. Ваши песни навсегда останутся в наших сердцах. Люблю тебя, папа. Вечная память", — добавил он.

Лесик (настоящее имя — Олег Турко) ушел из жизни 22 ноября. Ему было 58 лет.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Панихиду провели в церкви святых апостолов Петра и Павла в Новояворовске, где родился артист. Похоронен музыкант в поселке Ивано-Франково.

По данным журналистки Марии Панчишин, в мае прошлого года певец перенес операцию на сердце. В декабре во время концерта Натальи Бучинской у него случился сердечный приступ. Медики диагностировали стеноз аортального клапана и обнаружили токсичные вещества в организме.

Кроме того, мы сообщали, что 81-летний немецкий актер Удо Кир, сыгравший в более 200 фильмах, умер в воскресенье утром, 23 ноября. Об этом сообщил его партнер, художник Делберт Макбрайд.