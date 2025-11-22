Ушел из жизни в 58-летнем возрасте: где и когда состоится прощание с Лесиком из DZIDZIO

Украинский музыкант и певец, соучредитель популярной группы DZIDZIO Олег Турко, более известный как Лесик, ушел из жизни в возрасте 58 лет. Похороны артиста запланированы в Ивано-Франковске после церемонии прощания в Новояворовске.

Как сообщает близкая подруга музыканта и журналистка Мария Панчишин, панихида по Лесику Турко состоялась в церкви святых Петра и Павла в городе Новояворовск сегодня вечером, а непосредственный чин погребения должен начаться завтра в том же храме. После церемонии тело музыканта перевезут в Ивано-Франковск, где он будет похоронен.

Публикация Марии Панчишин в Facebook Фото: Скриншот

Друзья и коллеги артиста выразили глубокую скорбь в связи с его смертью. Журналистка отметила, что потерю музыканта трудно передать словами, отметив тесные отношения и большое уважение к его творчеству и личности. Она отметила, что артист всегда был для нее человеком, которому можно было доверять, и что его влияние на окружение было чрезвычайно значительным.

Відео дня

"Лесичок. Лесьофаций. Лесюндр мой. Я так много хочу сказать, и такая бессильная от того, что ничего не в силах изменить, и все слова мира не помогут. Ты знал, что я тебя очень сильно люблю. Я всегда говорила, что верю в тебя больше, чем сама в себя. Спасибо, что был у меня. И знаю, что теперь навсегда есть", — говорится в заметке журналистки.

Известные украинские музыканты также выразили скорбь. В частности, певица и автор песен Мария Бурмака отметила, что Лесик Турко оставил после себя значительный след в музыкальной культуре страны. Она подчеркнула, что его творчество касалось сердец слушателей, а личные качества, такие как честность, преданность делу и искренность, делали его уникальным не только как артиста, но и как человека.

"Он писал классную музыку. Лесик Сам, как он себя называл. Он и печатал, но то что писал серьезное просто таки касалось сердца. Служил, пел, был классным честным парнем. Очень будет не хватать тебя, друг. Вечная память, Лесик Турко", — отметила певица.

Напомним, что в субботу, 22 ноября, стало известно о смерти украинского музыканта Олега Турка, известного публике под сценическим именем Лесик. В течение последнего года артист боролся с тяжелыми осложнениями после клинической смерти, которая, по словам его близких, наступила в результате отравления.

В частности, в прошлом году 6 декабря Олег Турко пережил остановку сердца во время выступления на концерте во Львове. По словам его жены Ирины Турко, артист вышел на сцену, исполнил песню и внезапно потерял сознание.