Пішов із життя у 58-річному віці: де та коли відбудеться прощання із Лесиком з DZIDZIO

Український музикант і співак, співзасновник популярного гурту DZIDZIO Олег Турко, більш відомий як Лесик, пішов із життя у віці 58 років. Похорон артиста запланований в Івано-Франківську після церемонії прощання у Новояворівську.

Як повідомляє близька подруга музиканта та журналістка Марія Панчишин, панахида за Лесиком Турко відбулася у церкві святих Петра і Павла в місті Новояворівськ сьогодні ввечері, а безпосередній чин поховання має розпочатися завтра в тому ж храмі. Після церемонії тіло музиканта перевезуть до Івано-Франківська, де він буде похований.

Публікація Марії Панчишин у Facebook Фото: Скриншот

Друзі та колеги артиста висловили глибоке сумування у зв’язку з його смертю. Журналістка зазначила, що втрату музиканта важко передати словами, наголосивши на тісних стосунках і великій повазі до його творчості та особистості. Вона відзначила, що артист завжди був для неї людиною, якій можна було довіряти, і що його вплив на оточення був надзвичайно значним.

"Лесичок. Лесьофацій. Лесюндр мій. Я так багато хочу сказати, і така безсила від того, що нічого не в силах змінити, і всі слова світу не допоможуть. Ти знав, що я тебе дуже сильно люблю. Я завжди говорила, що вірю в тебе більше, ніж сама в себе. Дякую, що був в мене. І знаю, що тепер назавжди є", — йдеться в дописі журналістки.

Відомі українські музиканти також висловили скорботу. Зокрема, співачка та авторка пісень Марія Бурмака зазначила, що Лесик Турко залишив по собі значний слід у музичній культурі країни. Вона підкреслила, що його творчість торкалася сердець слухачів, а особисті якості, такі як чесність, відданість справі та щирість, робили його унікальним не лише як артиста, а і як людину.

"Він писав класнючу музику. Лесик Сам, як він себе називав. Він і друкував, але те що писав серйозне просто таки торкалося серця. Служив, співав, був класним чесним хлопцем. Дуже не вистачатиме тебе, друже. Вічна памʼять, Лесик Турко", — зауважила співачка.

Нагадаємо, що у суботу, 22 листопада, стало відомо про смерть українського музиканта Олега Турка, відомого публіці під сценічним ім’ям Лесик. Протягом останнього року артист боровся з тяжкими ускладненнями після клінічної смерті, яка, за словами його близьких, настала внаслідок отруєння.

Зокрема, торік 6 грудня Олег Турко пережив зупинку серця під час виступу на концерті у Львові. За словами його дружини Ірини Турко, артист вийшов на сцену, виконав пісню й раптово знепритомнів.