Син покійного Лесика — про батька після похорону: "Тепер ти з другом на небесах"

Син колишнього учасника гурту DZIDZIO поділився зворушливим дописом після церемонії прощання з батьком, яка відбулася 23 листопада на Львівщині.

Син Олега Турка подякував всім, хто прийшов попрощатися з його батьком та підтримав родину у важкий час. Про це свідчить публікація в Instagram, де розміщене його спільне фото з батьком.

"Дякую кожному, хто прийшов віддати останню шану та підтримав нас у соцмережах", — написав він.

Чоловік наголосив, що після клінічної смерті його батько прожив лише 11,5 місяців. Цього було недостатньо для реабілітації.

"Цей час був надто коротким, щоб він зміг повернутися до творчості та втілити свої мистецькі задуми", — зазначив син артиста.

Лесик зі своїм сином Фото: Instagram

У своєму прощальному зверненні він згадав і Кузьму, з яким Лесик багато років творив музику та здобув любов мільйонів шанувальників.

"Тепер ти з другом на небесах. Ваші пісні назавжди залишаться в наших серцях. Люблю тебе, тату. Вічна пам'ять", — додав він.

Лесик (справжнє ім'я — Олег Турко) пішов з життя 22 листопада. Йому було 58 років.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Панахиду провели у церкві святих апостолів Петра і Павла в Новояворівську, де народився артист. Похований музикант у селищі Івано-Франкове.

За даними журналістки Марії Панчишин, у травні минулого року співак переніс операцію на серці. У грудні під час концерту Наталії Бучинської в нього стався серцевий напад. Медики діагностували стеноз аортального клапана та виявили токсичні речовини в організмі.

