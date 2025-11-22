С солнечными панелями: украинка отстроила 100-летний дом в селе (фото)

Женщина из Николаевской области, которая называет себя Виктория Викентьевна, похвасталась в социальных сетях реставрацией старого дома в селе. Ее подписчики в комментариях, увидев результат бюджетного ремонта, были поражены.

Виктория вместе с мужем и детьми перебрались в дом, построенный еще в начале XX века. Внутри семейство ничего кардинально не меняло — даже оставили старую печь и некоторую мебель от бабушки. Что в конце концов у них получилось, — читайте в материале Фокуса.

"Это дом до 1912 года строительства. Что мы здесь сделали? Воду полностью раскинули. Она идет на кухню. Вот это первая комната. Здесь мы ничего не меняли. Единственное что — поставили более современную мебель, окна, поставили вот такие панели, которые греются от света. Покрасили стены и пол в серые, более спокойные, цвета", — рассказывает хозяйка.

Далее она продемонстрировала кухню, ванную комнату, а также перешла в две другие комнаты. Среди особенностей дома — солнечные панели, которые полностью обеспечивают его электричеством.

Семья не делала капитальный ремонт Фото: TikTok

"Кухню мы заменили на новую. В доме уже был газ, но мы оставили печь — она полностью готова к эксплуатации. Прошлой зимой мы ею топили, но что-то коптилось. Окна здесь были, вода проведена. В принципе все. В коридоре также все покрашено. Во второй комнате поставили вот такую стеночку (чтобы отгородить ванную комнату). Здесь у нас ванная комната. Душевая кабинка, стиралка, умывальник. Можно было брать даже большие параметры. Бабушкин диван остался, также поставили второй для детей, бабушкин шкаф и сундук", — добавила Виктория.

В доме осталась мебель от бабушки Фото: TikTok

Пользователи сети в комментариях начали обсуждать увиденное.

"Очень круто, молодцы, что оставили аутентичность";

Отзывы пользователей сети Фото: TikTok

"Очень классно. По моему мнению, в таком доме приятнее проводить время, чем в тех, где по 300 кв и самые современные евроремонты. Здесь уютно и с любовью. Счастья вам";

"Как мне нравится, что молодежь перебирается в село. Вы — молодцы".

