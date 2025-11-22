З сонячними панелями: українка відбудувала 100-річну хату в селі (фото)

Жінка з Миколаївської області, яка називає себе Вікторія Вікентіївна, похизувалась в соціальних мережах реставрацією старої хати в селі. Її підписники у коментарях, побачивши результат бюджетного ремонту, були вражені.

Вікторія разом з чоловіком та дітьми перебралися в будинок, зведений ще на початку XX століття. Всередині сімейство нічого кардинально не змінювало — навіть залишили стару піч та деякі меблі від бабусі. Що врешті-решт в них вийшло, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Це будинок до 1912 року будівництва. Що ми тут зробили? Воду повністю розкинули. Вона йде на кухню. Ось це перша кімната. Тут ми нічого не міняли. Єдине що — поставили більш сучасні меблі, вікна, поставили ось такі панелі, які гріються від світла. Пофарбували стіни та підлогу в сірі, більш спокійні, кольори", — розповідає господиня.

Далі вона продемонструвала кухню, ванну кімнату, а також перейшла у дві інші кімнати. Серед особливостей будинку — сонячні панелі, які повністю забезпечують його електрикою.

Відео дня

Родина не робила капітальний ремонт Фото: TikTok

"Кухню ми замінили на нову. У будинку вже був газ, але ми залишили піч — вона повністю готова до експлуатації. Минулої зими ми нею топили, але щось коптитись. Вікна тут були, вода проведена. В принципі усе. У коридор також все пофарбовано. У другій кімнаті поставили ось таку стіночку (щоб відгородити ванну кімнату). Тут у нас ванна кімната. Душова кабінка, пралка, умивальник. Можна було брати навіть більші параметри. Бабусин диван залишився, також поставили другий для дітей, бабусина шафа і скриня", — додала Вікторія.

У хаті залишились меблі від бабусі Фото: TikTok

Користувачі мережі у коментарях почали обговорювати побачене.

"Дуже круто, молодці, що залишили автентичність";

Відгуки користувачів мережі Фото: TikTok

"Дуже класно. На мою думку, в такому будинку приємніше проводити час, ніж в тих, де по 300 кв і найсучасніші євроремонти. Тут затишно і з любов’ю. Щастя вам";

"Як мені подобається, що молодь перебирається в село. Ви — молодці".

Інші історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка Євгенія Німенко вирішила переїхати до старої бабусиної хати в селі. Оселившись там, вона взялася за ремонт і регулярно ділиться з підписниками відео, де показує, як змінюється будинок на різних етапах оновлення.

Тим часом жителька Белфаста (Велика Британія) знайшла нестандартне рішення проблеми з житлом — і зробила це без великих витрат на розширення оселі. Її винахідливість миттєво підкорила соцмережі.

А ще одна українська блогерка, Лана Тесленко, стала відомою завдяки власному методу "перетворення сміття на гроші". Вона навіть влаштувала онлайн-екскурсію своїм будинком, який, за її словами, збудувала без жодних фінансових вкладень.