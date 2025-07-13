Як розповідати про себе, щоб всім запам'ятатися? Історія абітурієнта, який побрився налисо
Сором’язливість складно назвати чеснотою в сучасному світі, де потрібно виділятися серед натовпу, аби вибороти своє місце під сонцем. Як правильно публічно розповідати про себе, щоб запам’ятатися співрозмовникові й справити про себе приємне враження, розповідає Володимир Грисюк, доктор філософії та викладач КНУ ім. Тараса Шевченка.
"У відео, знятому для самопрезентації, ви стрижетесь налисо. Можна поцікавитися, в чому ідея?" — питаю в абітурієнта, який прийшов на творчий конкурс, щоб вступити до нас на кафедру кіно- і телемистецтва КНУ.
"Я знав, що спитаєте. Якщо чесно, просто хотів зробити щось, аби вам запам’ятатися", — каже хлопчина, 18 років.
Питань нема. Він справді запам’ятався всім членам нашої комісії. Що не кажіть, а це окремий вид мистецтва — цікаво розповідати про себе й запам’ятовуватися людям так, щоб після знайомства ніхто не забув, як вас звати.
Не вихвалятися, не видавайтеся у марнославство, любуючись собою, а просто заявити: "Ще отакий я є". Дійсно інколи доводиться йти на конфлікт або провокацію заради провокації, аби про тебе говорили, аби тебе запам’ятали.
Як розповідати про себе?
- Люди забувають джерело інформації, але пам’ятають її зміст. Якось одна професорка в університеті, де я навчався, під час лекції згадала про свою поїздку в Париж. Як з’ясувалося, вона багато подорожувала Західною Європою. Ці слова тоді справили на мене (студента 1 курсу, який ще ніде не бував) колосальне враження. Бо людина бачила світ. І цінність її слів для мене без перебільшення зросла врази. Тепер уже на своїх лекціях я постійно згадую історії з Венеції, Стокгольма, Дрездена. Це працює.
- Глобально вас ніхто не знає. В одному з інтерв’ю співачка Мадонна згадувала, як діти в Африці називали її "білою жінкою". Тобто навіть знаменитість планетарного масштабу, яка десятиліттями не злазить з екранів, для когось просто "біла жінка". У вашому оточенні теж дуже багато людей, для кого ви просто "Майстер Василь", "Касирка Надя" чи "Дивний чувак з роботи". Наповніть свій публічний образ важливими та цікавими деталями.
- Соціальні мережі мають стати вашими слугами, а не ви — їхніми рабами. Використовуйте ці платформи як інструмент. Заповніть профіль, вказавши освіту, місця роботи, професійні досягнення, опишіть навички та розкажіть про нагороди. Це не вихваляння, а констатація фактів. Вам не обов’язково публікувати фото з відпочинку, говорити про особисте життя чи психологічні проблеми. Використовуйте Facebook, Linkedin чи навіть TikTok як своє мультимедійне резюме. Вам може здаватися, що це нікого не цікавить, але з часом почуєте фразу: "Так, я читав про це у твоєму Facebook".
- Роздавайте візитки. В Україні це не дуже поширена практика, — хіба у діловій сфері. Натомість можна знайти альтернативу — запустити власний сайт, завести блог або створити свій профіль у відкритих базах даних, аби важлива для вашого позиціювання інформація була для всіх максимально доступною. Як би ви не старалися розповідати про себе, — всього не згадаєш. Тому варто ще й коротко написати. Кому потрібно, прочитає.
- Не перегинати палку. У мене є знайома, яка в мистецтві розповідання про себе досягла найвищого рівня. Вона постійно пише, що мало спить, має кілька робіт, ставить на ноги чоловіка, народжує дітей, подорожує, хворіє, але при цьому займається спортом і перемагає. Це дратує, тому шукайте баланс і майте міру.
Іноді потрібна й розповідь про невдачу. Як правило, наше суспільство, яке несе в собі ген меншовартості, навіть більше охоче реагує саме на такі історії. Втім, звісно, краще уникати сповіді про те, як вас знову вигнали з роботи, або про свої борги. Кому потрібна ця правда?
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