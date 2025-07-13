"Супермама" посадила за руль 15-летнего крестника и обзывала полицейских: детали скандала (фото)
Звезда шоу "Супермама" Анастасия "Мамасита" попала в скандал из-за агрессивного общения с полицейскими после того, как она, будучи в нетрезвом состоянии, посадила за руль авто своего 15-летнего крестника.
Блогерша показала видео с ночного инцидента в Каменском. На заднем сиденье слышно, как плачет ее напуганная дочь.
"Супермама" просила крестника снимать ее на телефон и дать пиво. Более того, местных полицейских звезда телевидения обозвала наркоманами.
"Один был нанюханный", — рассказывала своим подписчикам Анастасия, угрожая экспертизой на наркотики.
Звезда "Супермамы" отметила, что сильно расстроилась из-за определенных событий, следствием которых уже произошла "встреча" с полицией. Племянник, по словам "Мамаситы", гнал машину из села. В это время женщина была в нетрезвом состоянии.
"Я владелец данного транспорта... Мамасита, скажи. Скажут, поехать на**й... Мамасита краш..." — говорила Анастасия полицейским, которые требовали документы у парня, который был за рулем.
Уже утром она вышла на связь в соцсети и была заплаканной.
"Мне нужно просто немножко пережить это время. Мне нужно это пройти. Я к вам выйду. Просто большое количество травм за маленький период. Это не ради хайпа", — сказала блогерша поклонникам.
После того, как люди начали писать, что полицейский на видео всегда имеет такое выражение лица, Анастасия пообещала забрать свои слова обратно и попросить прощения, если тест на запрещенные вещества будет отрицательный.
Реакция украинцев в комментариях была довольно резкой:
- "Мамасита, вы же пробили дно. Жаль что для вас там не нашлось леща хорошего от полиции".
- "Муж моей сестры. Просто обычный парень. Страшно за будущее молодежи, которая наблюдает за тобой".
- "Полицейский нормально с вами общается, в отличие от вас... Вы нарушили закон, так зачем теперь еще больше себя закапываете?"
- "Нет, вас остановили за нарушение комендантского часа, вы были пьяны, вы передали машину малолетнему, которому не разрешили сесть за руль. В машине сидел маленький ребенок и смотрел на все это. Вопрос, почему вы запостили это видео сейчас? Это вас не оправдывает и не компрометирует полицейских".
Реакция полиции
Полицейские Каменского уже составили два протокола на "Мамаситу", которая посадила за руль несовершеннолетнего ребенка.
"Нарушение обнаружили в ночь на 13 июля во время действия комендантского часа. Полицейские остановили автомобиль Mazda, за рулем которого находился 15-летний парень. Рядом находилась 34-летняя владелица авто в состоянии опьянения. Как выяснилось, именно она предоставила несовершеннолетнему право управлять транспортным средством", — отметила пресс-служба полиции.
Следователи составили на звезду "Супермамы" административные протоколы по ч.1 ст. 130 и ч. 2 ст. 126 КУоАП (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции; управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление таким транспортным средством).
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Участница проекта "Супермама", блогерша и исполнительница Анастасия Арбузова подала в суд на бывшего мужа, который отказывается помогать ей в воспитании дочери Маши.
- Участница "Супермамы" Юлия Генсировская "сдала" ТЦК местонахождение ее бывшего мужа.
Кроме того, участница популярного шоу "Топ-модель по-украински" Маргарита Верховцева натянула на помолвку со своей девушкой Евой.