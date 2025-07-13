"Супермама" посадила за руль 15-летнего крестника и обзывала полицейских: детали скандала (фото)

Звезда шоу "Супермама" Анастасия "Мамасита" попала в скандал из-за агрессивного общения с полицейскими после того, как она, будучи в нетрезвом состоянии, посадила за руль авто своего 15-летнего крестника.

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Блогерша показала видео с ночного инцидента в Каменском. На заднем сиденье слышно, как плачет ее напуганная дочь.

"Супермама" просила крестника снимать ее на телефон и дать пиво. Более того, местных полицейских звезда телевидения обозвала наркоманами.

"Один был нанюханный", — рассказывала своим подписчикам Анастасия, угрожая экспертизой на наркотики.

Фото: скриншот

Звезда "Супермамы" отметила, что сильно расстроилась из-за определенных событий, следствием которых уже произошла "встреча" с полицией. Племянник, по словам "Мамаситы", гнал машину из села. В это время женщина была в нетрезвом состоянии.

"Я владелец данного транспорта... Мамасита, скажи. Скажут, поехать на**й... Мамасита краш..." — говорила Анастасия полицейским, которые требовали документы у парня, который был за рулем.

Уже утром она вышла на связь в соцсети и была заплаканной.

"Мне нужно просто немножко пережить это время. Мне нужно это пройти. Я к вам выйду. Просто большое количество травм за маленький период. Это не ради хайпа", — сказала блогерша поклонникам.

После того, как люди начали писать, что полицейский на видео всегда имеет такое выражение лица, Анастасия пообещала забрать свои слова обратно и попросить прощения, если тест на запрещенные вещества будет отрицательный.

Звезда "Супермамы" попала в скандал Фото: Скриншот

Реакция украинцев в комментариях была довольно резкой:

"Мамасита, вы же пробили дно. Жаль что для вас там не нашлось леща хорошего от полиции".

"Муж моей сестры. Просто обычный парень. Страшно за будущее молодежи, которая наблюдает за тобой".

"Полицейский нормально с вами общается, в отличие от вас... Вы нарушили закон, так зачем теперь еще больше себя закапываете?"

"Нет, вас остановили за нарушение комендантского часа, вы были пьяны, вы передали машину малолетнему, которому не разрешили сесть за руль. В машине сидел маленький ребенок и смотрел на все это. Вопрос, почему вы запостили это видео сейчас? Это вас не оправдывает и не компрометирует полицейских".

Реакция полиции

Полицейские Каменского уже составили два протокола на "Мамаситу", которая посадила за руль несовершеннолетнего ребенка.

"Нарушение обнаружили в ночь на 13 июля во время действия комендантского часа. Полицейские остановили автомобиль Mazda, за рулем которого находился 15-летний парень. Рядом находилась 34-летняя владелица авто в состоянии опьянения. Как выяснилось, именно она предоставила несовершеннолетнему право управлять транспортным средством", — отметила пресс-служба полиции.

Следователи составили на звезду "Супермамы" административные протоколы по ч.1 ст. 130 и ч. 2 ст. 126 КУоАП (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции; управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление таким транспортным средством).

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