Звезда популярного украинского шоу намекнула на помолвку с девушкой (фото)
Участница популярного шоу "Топ-модель по-украински" Маргарита Верховцева натянула на помолвку со своей девушкой Евой, показав кольцо на том самом пальце.
В своем Instagram звезда экрана совершила каминг-аут.
Марго показала свою девушку Еву и намекнула на помолвку. В частности, она поблагодарила семью, друзей, КиевПрайд и свою избранницу.
"Я благодарна себе за очень легкое принятие себя. Благодарна всей моей семье, которая никогда не ставила под сомнение мою ориентацию. Благодарна друзьям за "Познакомь нас с ней". Благодарна КиевПрайду за приближение возможности быть женами с моей девушкой. Благодарна украинскому обществу за постепенное принятие. И, конечно, я благодарна тебе, Ева", — написала она.
Более того, Ева продемонстрировала кольцо на безымянном пальце правой руки, что намекает на возможную помолвку пары, хоть Марго прямо еще не подтвердила это.
Кто такая Маргарита Верховцева
Маргарита (Марго) Верховцева — украинская модель и медийная персона, наиболее известная благодаря участию в реалити "Топ-модель по-украински" (3-й сезон) и его суперсезоне. Сейчас она активно ведет соцсети. В частности, имеет почти 50 тысяч подписчиков в Instagram и занимается собственным магазином одежды.
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