Звезда популярного украинского шоу намекнула на помолвку с девушкой (фото)

Участница популярного шоу "Топ-модель по-украински" Маргарита Верховцева натянула на помолвку со своей девушкой Евой, показав кольцо на том самом пальце.

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Марго показала свою девушку Еву и намекнула на помолвку. В частности, она поблагодарила семью, друзей, КиевПрайд и свою избранницу.

"Я благодарна себе за очень легкое принятие себя. Благодарна всей моей семье, которая никогда не ставила под сомнение мою ориентацию. Благодарна друзьям за "Познакомь нас с ней". Благодарна КиевПрайду за приближение возможности быть женами с моей девушкой. Благодарна украинскому обществу за постепенное принятие. И, конечно, я благодарна тебе, Ева", — написала она.

Маргарита Верховцева со своей девушкой Фото: v.margo.v/Instagram

Более того, Ева продемонстрировала кольцо на безымянном пальце правой руки, что намекает на возможную помолвку пары, хоть Марго прямо еще не подтвердила это.

Маргарита Верховцева со своей девушкой Фото: v.margo.v/Instagram

Кто такая Маргарита Верховцева

Маргарита (Марго) Верховцева — украинская модель и медийная персона, наиболее известная благодаря участию в реалити "Топ-модель по-украински" (3-й сезон) и его суперсезоне. Сейчас она активно ведет соцсети. В частности, имеет почти 50 тысяч подписчиков в Instagram и занимается собственным магазином одежды.

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