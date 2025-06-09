Зірка популярного українського шоу натякнула на заручини з дівчиною (фото)

Учасниця популярного шоу "Топмодель по-українськи" Маргарита Верховцева натянула на заручини зі своєю дівчиною Євою, показавши каблучку на тому самому пальці.

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Марго показала свою дівчину Єву і натякнула на заручини. Зокрема, вона подякувала родині, друзям, КиївПрайду та своїй обраниці.

"Я вдячна собі за дуже легке прийняття себе. Вдячна всій моїй родині, яка ніколи не ставила під сумнів мою орієнтацію. Вдячна друзям за "Познайом нас із нею". Вдячна КиївПрайду за наближення можливості бути дружинами з моєю дівчиною. Вдячна українському суспільству за поступове прийняття. І, звісно, я вдячна тобі, Єво", — написала вона.

Маргарита Верховцева зі своєю дівчиною Фото: v.margo.v/Instagram

Ба більше, Єва продемонструвала каблучку на безіменному пальці правої руки, що натякає на можливі заручини пари, хоч Марго прямо ще не підтвердила це.

Маргарита Верховцева зі своєю дівчиною Фото: v.margo.v/Instagram

Хто така Маргарита Верховцева

Маргарита (Марго) Верховцева — українська модель та медійна персона, найбільш відома завдяки участі в реаліті "Топмодель по-українськи" (3‑й сезон) та його суперсезоні. Наразі вона активно веде соцмережі. Зокрема, має майже 50 тисяч підписників в Instagram та займається власним магазином одягу.

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