Син Роберта де Ніро оголосив себе трансгендерною жінкою (фото)

Аарон Де Ніро, 29-річний син голлівудської ікони Роберта Де Ніро, здійснив камінг-аут, заявивши, що він — трансгендерна жінка, і називає себе Айрін.

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Про це вона вперше розповіла в інтерв'ю Them.

Айрін, яка тепер позиціонує себе жінкою, — дитина Роберта і його колишньої дружини Туки Сміт. За її словами, "Русалонька" Голлі Бейлі 2023 року справила на неї величезний вплив. Саме після того, як вона побачила Бейлі в екранізації класичного фільму, коли вперше записалася в перукарню для чорних.

"Я думаю, що більшу частину [мого переходу] також становить вплив, який справили на мене чорношкірі жінки. Я думаю, що прийняття цієї нової ідентичності, а також велика гордість за свою чорноту, до певної міри роблять мене ближчою до них", — сказала вона.

Де Ніро, яка народилася з ім'ям Аарон, розповіла, що бути трансгендерною жінкою означає "бути чесною і відкритою, особливо в громадських місцях, таких як соціальні мережі". Побачивши, як багато хто до неї домігся успіху, вона тільки посилила своє бажання зробити камінг-аут.

Фото: Aleck Venegas/Them

"Я подумала: "Знаєте що? Можливо, мені ще не пізно. Можливо, я можу почати", — поділилася вона.

Де Ніро також розповіла про те, як росла зі знаменитими батьками, які тримали її подалі від уваги. Її батько, якому 81 рік, отримав дев'ять номінацій на премію "Оскар" і дві перемоги на цьому конкурсі. Він знявся в більш ніж 120 проєктах, включно з такими класичними фільмами, як "Хрещений батько 2" (1974), "Таксист" (1976), "Мисливець на оленів" (1978), "Скажений бик" (1980) і "Знайомство з батьками" (2000).

Матері Айрін — 72 роки. Вона — модель і актриса.

Тепер дівчина сподівається піти по стопах своєї матері як акторка і модель, проте вона не хоче, щоб її називали nepo baby:

"Очевидно, що жоден з батьків не ідеальний, але я вдячна, що обоє моїх батьків погодилися тримати мене подалі від уваги. "Вони хотіли, щоб це було дуже особисте; вони сказали мені, що хочуть, щоб у мене було якомога більше звичайного дитинства".

Героїня інтерв'ю додала, що її батько хотів, щоб його діти знайшли свій власний шлях.

Фото: Aleck Venegas/Them

Говорячи про свої проблеми з тілом, Де Ніро сказала:

"Я навіть не відповідала цьому стандарту краси, згідно з яким ти маєш бути худою, білою, м'язистою або просто супер підтягнутою, мужньою. Мені завжди говорили, що в мені занадто багато або недостатньо чогось, коли я росла: занадто велика, недостатньо худа, недостатньо чорна, недостатньо біла, занадто жіночна, недостатньо мужня. Це ніколи не було просто: "Ти в самий раз, саме така, яка ти є".

Вона сподівається, що, поділившись своєю історією, вона зможе допомогти іншим рухатися вперед.

У Роберта Де Ніро загалом семеро дітей, включно з Айрін і її братом-близнюком Джуліаном.

Раніше Фокус писав, що 81-річний Роберт Де Ніро вирушив на побачення з молодшою на 36 років коханою.