Сын Роберта де Ниро объявил себя трансгендерной женщиной (фото)

Аарон Де Ниро, 29-летний сын голливудской иконы Роберта Де Ниро, совершил каминг-аут, заявив, что он – трансгендерная женщина, и называет себя Айрин.

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Об этом она впервые рассказала в интервью Them.

Айрин, которая теперь позиционирует себя женщиной, – ребенок Роберта и его бывшей жены Туки Смит. По ее словам, "Русалочка" Холли Бейли в 2023 году оказала на нее огромное влияние. Именно после того, как она увидела Бейли в экранизации классического фильма, когда впервые записалась в парикмахерскую для черных.

"Я думаю, что большую часть [моего перехода] также составляет влияние, которое оказали на меня чернокожие женщины. Я думаю, что принятие этой новой идентичности, а также большая гордость за свою черноту, в некотором роде делают меня ближе к ним", – сказал она.

Де Ниро, которая родилась с именем Аарон, рассказала, что быть трансгендерной женщиной означает "быть честной и открытой, особенно в общественных местах, таких как социальные сети". Увидев, как многие до нее добились успеха, она только усилила свое желание совершить каминг-аут.

Фото: Aleck Venegas/Them

"Я подумала: "Знаете что? Может быть, мне еще не поздно. Может быть, я могу начать", — поделилась она.

Де Ниро также рассказала о том, как росла со знаменитыми родителями, которые держали ее подальше от внимания. Ее отец, которому 81 год, получил девять номинаций на премию "Оскар" и две победы на этом конкурсе. Он снялся в более чем 120 проектах, включая такие классические фильмы, как "Крестный отец 2" (1974), "Таксист" (1976), "Охотник на оленей" (1978), "Бешеный бык" (1980) и "Знакомство с родителями" (2000).

Матери Айрин – 72 года. Она – модель и актриса.

Теперь девушка надеется пойти по стопам своей матери как актриса и модель, однако она не хочет, чтобы ее называли nepo baby:

"Очевидно, что ни один родитель не идеален, но я благодарна, что оба моих родителя согласились держать меня подальше от внимания. "Они хотели, чтобы это было очень личное; они сказали мне, что хотят, чтобы у меня было как можно больше обычного детства".

Героиня интервью добавила, что ее отец хотел, чтобы его дети нашли свой собственный путь.

Фото: Aleck Venegas/Them

Говоря о своих проблемах с телом, Де Ниро сказала:

"Я даже не соответствовала этому стандарту красоты, согласно которому ты должна быть худой, белой, мускулистой или просто супер подтянутой, мужественной. Мне всегда говорили, что во мне слишком много или недостаточно чего-то, когда я росла: слишком большая, недостаточно худая, недостаточно черная, недостаточно белая, слишком женственная, недостаточно мужественная. Это никогда не было просто: "Ты в самый раз, именно такая, какая ты есть".

Она надеется, что, поделившись своей историей, она сможет помочь другим двигаться вперед.

У Роберта Де Ниро в общей сложности семеро детей, включая Айрин и ее брата-близнеца Джулиана.

Ранее Фокус писал, что 81-летний Роберт Де Ниро отправился на свидание с младшей на 36 лет возлюбленной.