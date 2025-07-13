"Супермама" посадила за кермо 15-річного похресника та обзивала поліцейських: деталі скандалу (фото)

Зірка шоу "Супермама" Анастасія "Мамасіта" втрапила в скандал через агресивне спілкування з поліцейськими після того, як вона, будучи в нетверезому стані, посадила за кермо авто свого 15-річного похресника.

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Блогерка показала відео з нічного інциденту в Кам’янському. На задньому сидінні чутно, як плаче її налякана донька.

"Супермама" просила похресника знімати її на телефон та дати пиво. Ба більше, місцевих поліцейських зірка телебачення обізвала наркоманами.

"Один був нанюханий", — розповідала своїм підписникам Анастасія, погрожуючи експертизою на наркотики.

Фото: скріншот

Зірка "Супермами" наголосила, що сильно засмутилася через певні події, наслідком яких уже сталася "зустріч" з поліцією. Племінник, за словами "Мамасіти", гнав машину із села. У цей час жінка була в нетверезому стані.

"Я власник даного транспорта… Мамасіта, скажи. Скажут, поїхати на**й… Мамасіта краш…" — казала Анастасія поліцейським, які вимагали документи в хлопця, який був за кермом.

Уже зранку вона вийшла на звʼязок в соцмережі та була заплакана.

"Мені потрібно просто трошки пережити цей час. Мені потрібно це пройти. Я до вас вийду. Просто велика кількість травм за маленький період. Це не заради хайпу", — сказала блогерка прихильникам.

Після того, як люди почали писати, що поліцейський на відео завжди має такий вираз обличчя, Анастасія пообіцяла забрати свої слова назад та попросити вибачення, якщо тест на заборонені речовини буде негативний.

Зірка "Супермами" втрапила в скандал Фото: Скріншот

Реакція українців у коментарях була доволі різкою:

"Мамасіта та ви ж пробили дно. Шкода що для вас там не знайшлось ляща гарного від поліції".

"Чоловік моєї сестри. Просто звичайний хлопець. Страшно за майбутнє молоді, яка спостерігає за тобою".

"Поліцейський нормально з вами спілкується,на відміну від вас… Ви порушили закон, то навіщо тепер ще більше себе закопуєте?"

"Ні, вас зупинили за порушення комендантської години, ви були п'яні, ви передали машину малолітньому, якому не дозволили сісти за кермо. В машині сиділа маленька дитина і дивилася на все це. Питання, чому ви запостили це відео зараз? Це вас не виправдовує і не компрометує поліцейських".

Реакція поліції

Поліцейські Кам'янського вже склали два протоколи на "Мамасіту", яка посадила за кермо неповнолітню дитину.

"Порушення виявили в ніч на 13 липня під час дії комендантської години. Поліцейські зупинили автомобіль Mazda, за кермом якого перебував 15-річний хлопець. Поруч перебувала 34-річна власниця авто у стані сп’яніння. Як з’ясувалося, саме вона надала неповнолітньому право керувати транспортним засобом", — зазначила пресслужба поліції.

Слідчі склали на зірку "Супермами" адміністративні протоколи за ч.1 ст. 130 та ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; керування транспортним засобом особою, яка не має права на керування таким транспортним засобом).

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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