Автор книги "Иди туда, где страшно" самостоятельно организует визит в Киев: новые подробности

Американский автор книги "Иди туда, где страшно" Джим Ловлесс, встречу в Украине которого отменили организаторы мероприятия, все же планирует организовать свой визит в Киев.

Related video

Как стало известно из сообщения на странице в Facebook консультанта по стратегическим коммуникациям, амбассадора эффективного чтения и лектора Надежды Потоцкой, сейчас автор лично отвечает каждому. По ее словам, визит не отменял — это было решение организаторов.

Более того, Ловлесс даже не был предупрежден об отмене. Зато он готов приехать в Украину, и теперь самостоятельно организует свой визит в Киев.

"Вот такой кейс. Мне действительно хороший урок. Нюансов и нестыковок в истории много. Кто там кому сват и брат, кто что отменил — еще увидим. Но есть хороший урок — разобраться, проверить, потом все остальное", — отметила лектор.

В целом, по словам Надежды Потоцкой, Джим Ловлесс — "достаточно толковый британец" — помогает реформировать государственные процессы и работает с топ-бизнесом. Более того, в страну-агрессора не ездит.

Также она обратила внимание, что название книги и ее отдельные нюансы совпадают с российской версией, хотя в Украине издание вышло уже после начала полномасштабного вторжения.

"Поэтому к издательству BookChef вопрос открытый, с какого языка велся перевод", — добавила женщина.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что Ловлесс не приедет в Киев 25 июля из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Украине. В то же время в сети начали шутить по поводу этой ироничной ситуации, однако в издательстве BookChef отметили: именно организаторы мероприятия приняли решение отменить событие из-за угрозы как для автора, так и для гостей встречи.