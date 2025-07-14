Автор книги "Іди туди, де страшно" самостійно організує візит до Києва: нові подробиці

Американський автор книги «Іди туди, де страшно» Джим Ловлесс, зустріч в Україні якого скасували організатори заходу, все ж планує організувати свій візит до Києва.

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Як стало відомо з допису на сторінці у Facebook консультантки зі стратегічних комунікацій, амбасадорки ефективного читання та лекторки Надії Потоцької, наразі автор особисто відповідає кожному. За її словами, візит не скасовував – це було рішення організаторів.

Ба більше, Ловлесс навіть не був попереджений про скасування. Натомість він готовий приїхати до України, тож тепер самостійно організовує свій візит до Києва.

«Ось такий кейс. Мені дійсно хороший урок. Нюансів і нестиковок в історії багато. Хто там кому сват і брат, хто що скасував - ще побачимо. Але є хороший урок - розібратись, перевірити, потім все інше», — зазначила лекторка.

Загалом, за словами Надії Потоцької, Джим Ловлесс - «досить толковий британець» - допомагає реформувати державні процеси та працює з топ-бізнесом. Щобільше, до країни агресорки не їздить.

Також вона звернула увагу, що назва книги та її окремі нюанси збігаються з російською версією, хоча в Україні видання вийшло вже після початку повномасштабного вторгнення.

«Тож до видавництва BookChef питання відкрите, з якої мови вівся переклад», — додала жінка.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що Ловлесс не приїде до Києва 25 липня через погіршення безпекової ситуації в Україні. Водночас у мережі почали жартувати з приводу цієї іронічної ситуації, однак у видавництві BookChef наголосили: саме організатори заходу ухвалили рішення скасувати подію через загрозу як для автора, так і для гостей зустрічі.