Автора книги "Іди туди, де страшно" висміяли через скасування візиту до Києва: що сталося насправді

Американський автор та спікер Джим Ловлесс, який написав мотиваційний бестселер "Іди туди, де страшно", не приїде до Києва 25 липня через погіршення безпекової ситуації в Україні.

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У мережі почали жартувати через іронічну ситуацію, проте видавництво BookChef наголосило, що саме організатори заходу скасували його через загрозу як для автора, так і для гостей зустрічі.

"Друзі, ми розуміємо іронію ситуації. Видали книгу "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" — і ось, зустріч з автором Джимом Ловлессом доводиться відкласти через реальні загрози в Україні. Ми говоримо конкретно про загрози для читачів Ловлесса, які хочуть зустрітись з ним в Києві. Зустріч скасували організатори", — зазначила пресслужба видавництва.

Зокрема, там наголосили, що за ці "4 роки повномасштабної війни" вони зрозуміли: українське "страшно" і світове "страшно" — це два абсолютно різних виміри.

"Світове страшно — це виступ перед публікою, перше побачення, співбесіда чи відверта розмова з батьками, звільнення з роботи чи вулична бійка. Наше страшно — це свист ворожих ракет над головою та гидке торохтіння "шахедів". Наше страшно — не отримати "+" у відповідь на питання "Ти живий?" Але нам не страшно бути українцями, які виборюють своє право на існування та гідне майбутнє. На фронті, в укриттях, на виробництвах, в лікарнях, в школах та університетах", — написали представники BookChef, додавши, що українці сміливі.

Користувачі мережі іронічно відреагували навіть на пост-пояснення від видавництва:

"Це все, що треба знати про успішний успіх".

"Але класний кейс, наші люди найкращі".

"Якщо автору страшно приїхати в Києв, то хай приїде в Харків. Мусорки та лавочки йому покажемо".

"Дуже влучно про різні рівні "страшно" , але навіщо тоді видавати його книгу, якщо вони не відповідають нашому "страшно"?"

"Сапожнік без сапог".

"Все логічно в книзі ж "йди", в не "їдь".

Джим Ловлесс мав приїхати в Київ 25 липня Фото: lena.chichenina/facebook

На сторінці самого Джима Ловлесса немає коментарів щодо скасування поїздки до України.

"Ну і прошу дуже цілковитий ржач зі світу літератури. У Києві відклали зустріч з письменником, мотиваційним коучем та автором книги "Іди туди, де страшно" Джимом Ловлессом. Усе тому, що мотиватору страшно їхати туди, де страшно… Чекаємо на Майстра після того, як він пропрацює свою сміливість. Можливо, на курсах інших Майстрів. На Балі чи на якомусь ретриті, я не знаю", — написала журналістка Лєна Чиченіна, зазначивши, що попередній пост з анонсом скасування BookChef видалили.

У видаленому дописі видавництво обіцяло перенести зустріч з оратором "на безпечніший період".

Джим Ловлесс поки не приїде до України Фото: lena.chichenina/facebook

Цікаво, що в оригіналі назва книги звучить як "Приборкуючи тигрів: Робіть те, про що ви ніколи не думали, що зможете". "Іди туди, де страшно" — українська адаптація.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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