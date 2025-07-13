Автора книги "Иди туда, где страшно" высмеяли из-за отмены визита в Киев: что произошло на самом деле

Американский автор и спикер Джим Ловлесс, который написал мотивационный бестселлер "Иди туда, где страшно", не приедет в Киев 25 июля из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Украине.

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В сети начали шутить из-за ироничной ситуации, однако издательство BookChef отметило, что именно организаторы мероприятия отменили его из-за угрозы как для автора, так и для гостей встречи.

"Друзья, мы понимаем иронию ситуации. Выдали книгу "Иди туда, где страшно. И будешь иметь то, о чем мечтаешь" — и вот, встречу с автором Джимом Ловлесом приходится отложить из-за реальных угроз в Украине. Мы говорим конкретно об угрозах для читателей Ловлесса, которые хотят встретиться с ним в Киеве. Встречу отменили организаторы", — отметила пресс-служба издательства.

В частности, там отметили, что за эти "4 года полномасштабной войны" они поняли: украинское "страшно" и мировое "страшно" — это два совершенно разных измерения.

"Мировое страшно — это выступление перед публикой, первое свидание, собеседование или откровенный разговор с родителями, увольнение с работы или уличная драка. Наше страшно — это свист вражеских ракет над головой и противное тарахтение "шахедов". Наше страшно — не получить "+" в ответ на вопрос "Ты жив?" Но нам не страшно быть украинцами, которые борются за свое право на существование и достойное будущее. На фронте, в укрытиях, на производствах, в больницах, в школах и университетах", — написали представители BookChef, добавив, что украинцы смелые.

Пользователи сети иронично отреагировали даже на пост-объяснение от издательства:

"Это все, что нужно знать об успешном успехе".

"Но классный кейс, наши люди самые лучшие".

"Если автору страшно приехать в Киев, то пусть приедет в Харьков. Мусорки и лавочки ему покажем".

"Очень метко о разных уровнях "страшно", но зачем тогда издавать его книгу, если они не соответствуют нашему "страшно"?"

"Сапожник без сапог".

"Все логично в книге же "иди", в не "езжай".

Джим Ловлесс должен был приехать в Киев 25 июля Фото: lena.chichenina/facebook

На странице самого Джима Ловлесса нет комментариев относительно отмены поездки в Украину.

"Ну и прошу очень полнейший ржач из мира литературы. В Киеве отложили встречу с писателем, мотивационным коучем и автором книги "Иди туда, где страшно" Джимом Ловлесом. Все потому, что мотиватору страшно ехать туда, где страшно... Ждем Мастера после того, как он проработает свою смелость. Возможно, на курсах других Мастеров. На Бали или на каком-то ретрите, я не знаю", — написала журналистка Лена Чиченина, отметив, что предыдущий пост с анонсом отмены BookChef удалили.

В удаленном посте издательство обещало перенести встречу с оратором "на более безопасный период".

Джим Ловлесс пока не приедет в Украину Фото: lena.chichenina/facebook

Интересно, что в оригинале название книги звучит как "Укрощая тигров: Делайте то, о чем вы никогда не думали, что сможете". "Иди туда, где страшно" — украинская адаптация.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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