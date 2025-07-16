16 июля 2025 года: Финогеев день — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя мыть окна и ходить к гадалкам.

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Что случилось 16 июля?

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Афиногена и 10 его учеников. Они пострадали в гонениях за христианами в Севастии. Когда-то до правителя дошли слухи, что кто-то проповедует христианство, и он приказал отыскать их. Это был епископ Афиноген, живший в маленьком монастыре вместе с десятью своими учениками. Их задержали, долго пытали, а затем обезглавили.

Что нельзя делать 16 июля:

мыть окна;

ходить к гадалкам;

ругаться;

отказывать в помощи.

Народные приметы и поверья:

густой туман показывает – осенью ждите много грибов;

посевы начали есть полевые мыши — зима будет затяжной и холодной;

у моркови поникла ботва — скоро начнется дождь;

роса на траве до обеда — к жаре.

День ангела празднуют:

Валентин, Евгений, Павел, Мануил, Юлий.

Родились 16 июля:

1937 год — Ада Роговцева, украинская актриса театра и кино, народная артистка СССР;

1993 год — Анна Ризатдинова, украинская спортсменка, художественная гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных турниров.

Также в этот день:

1661 год — Стокгольмский банк выпустил первые европейские банкноты;

1909 год — основание компании "Audi";

1912 год – в Киеве торжественно открыли Бессарабский крытый рынок;

1917 год — принят II Универсал Украинского Центрального Совета;

1990 год — Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины;

2010 год — открытие Первого Одесского международного кинофестиваля;

2019 год — вступил в силу Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.