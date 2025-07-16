16 липня 2025 року: Фіногеєв день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна мити вікна і ходити до ворожок.
Що сталося 16 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Афіногена і 10 його учнів. Вони постраждали в гоніннях за християнами в Севастії. Колись до правителя дійшли чутки, що хтось проповідує християнство, і він наказав відшукати їх. Це був єпископ Афіноген, який жив у маленькому монастирі разом із десятьма своїми учнями. Їх затримали, довго катували, а потім обезголовили.
Що не можна робити 16 липня:
- мити вікна;
- ходити до ворожок;
- лаятися;
- відмовляти в допомозі.
Народні прикмети та повір'я:
- густий туман показує — восени чекайте багато грибів;
- посіви почали їсти польові миші — зима буде затяжною і холодною;
- у моркви поникло бадилля — скоро почнеться дощ;
- роса на траві до обіду — до спеки.
День ангела святкують:
Валентин, Євген, Павло, Мануїл, Юлій.
Народилися 16 липня:
1937 рік — Ада Роговцева, українська актриса театру і кіно, народна артистка СРСР;
1993 рік — Анна Різатдінова, українська спортсменка, художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних турнірів.
Також цього дня:
1661 рік — Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти;
1909 рік — заснування компанії "Audi";
1912 рік — у Києві урочисто відкрили Бессарабський критий ринок;
1917 рік — ухвалено II Універсал Української Центральної Ради;
1990 рік — Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України;
2010 рік — відкриття Першого Одеського міжнародного кінофестивалю;
2019 рік — набув чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.