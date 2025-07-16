16 липня 2025 року: Фіногеєв день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна мити вікна і ходити до ворожок.

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Що сталося 16 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Афіногена і 10 його учнів. Вони постраждали в гоніннях за християнами в Севастії. Колись до правителя дійшли чутки, що хтось проповідує християнство, і він наказав відшукати їх. Це був єпископ Афіноген, який жив у маленькому монастирі разом із десятьма своїми учнями. Їх затримали, довго катували, а потім обезголовили.

Що не можна робити 16 липня:

мити вікна;

ходити до ворожок;

лаятися;

відмовляти в допомозі.

Народні прикмети та повір'я:

густий туман показує — восени чекайте багато грибів;

посіви почали їсти польові миші — зима буде затяжною і холодною;

у моркви поникло бадилля — скоро почнеться дощ;

роса на траві до обіду — до спеки.

День ангела святкують:

Валентин, Євген, Павло, Мануїл, Юлій.

Народилися 16 липня:

1937 рік — Ада Роговцева, українська актриса театру і кіно, народна артистка СРСР;

1993 рік — Анна Різатдінова, українська спортсменка, художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних турнірів.

Також цього дня:

1661 рік — Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти;

1909 рік — заснування компанії "Audi";

1912 рік — у Києві урочисто відкрили Бессарабський критий ринок;

1917 рік — ухвалено II Універсал Української Центральної Ради;

1990 рік — Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України;

2010 рік — відкриття Першого Одеського міжнародного кінофестивалю;

2019 рік — набув чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.