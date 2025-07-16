Постоянная усталость: 8 неочевидных причин, почему вы всегда чувствуете себя истощенными

Постоянное чувство усталости — это очень распространенная проблема. По данным исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Public Health, каждый пятый взрослый в мире испытывает общую усталость, которая может длиться до шести месяцев.

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Усталость — это распространенное явление, но это не значит, что с ним нужно мириться. Жизнь действительно может быть напряженной и изнурительной, но существует много менее очевидных причин, по которым вы чувствуете усталость. Понимание факторов, которые вы можете контролировать, может существенно улучшить ваше самочувствие, пишет Metro.

1. Недостаточное количество сна

Самая очевидная причина постоянной усталости — это недостаток сна. Большинство взрослых нуждаются в 7-9 часах сна ежесуточно. Если вы не придерживаетесь этой нормы, именно это может быть источником вашего истощения. А если вы ложитесь спать рано, но часто просыпаетесь посреди ночи, стоит пересмотреть вечерний режим. Отключение электроники перед сном, поддержание комфортной температуры в спальне и устранение источников шума могут помочь улучшить качество сна.

2. Хронический стресс

Стресс негативно влияет не только на сон, но и на общее состояние здоровья. Согласно исследованию в BMC Psychiatry, стресс на работе был одной из основных причин усталости у респондентов. Если у вас напряжённая работа или нестабильная эмоциональная среда, это может объяснить постоянное истощение. Попробуйте практики осознанности, медитацию или, по возможности, обратитесь к психотерапевту.

3. Избыток кофеина

Хотя кофе часто ассоциируется с повышением энергии, его чрезмерное употребление может вызвать обратный эффект. Избыток кофеина нарушает цикл сна, что ведет к еще большей усталости. Если вы регулярно употребляете энергетики или несколько чашек кофе в день, попробуйте уменьшить дозу и выбрать напитки с более низким содержанием кофеина — например, зеленый чай.

4. Недостаточное употребление воды

Обезвоживание напрямую влияет на уровень энергии. Симптомы, такие как головная боль или головокружение, могут указывать на недостаток воды. Рекомендуется употреблять около 8 стаканов воды в день, но это количество может варьироваться в зависимости от возраста, веса, физической активности или температуры окружающей среды. В жару, во время болезни или беременности — пить стоит больше.

5. Несбалансированное питание

Рацион имеет непосредственное влияние на вашу энергию. Недостаточное количество калорий или питательных веществ заставляет организм расщеплять мышцы и жир, что вызывает усталость. С другой стороны, избыточное потребление обработанных продуктов или сахара приводит к колебаниям уровня глюкозы. Рацион, богатый овощами, фруктами, бобовыми и полезными белками, поможет сохранять стабильный уровень энергии.

6. Менопауза

Женщины, которые проходят через менопаузу, часто испытывают усталость и проблемы со сном из-за гормональных изменений. Горячие приливы и ночная потливость — основные причины нарушений сна в этот период. Облегчить симптомы может помочь легкая одежда для сна, прохладная температура в комнате или гормонозаместительная терапия (ГЗТ).

7. Чрезмерное количество сна

Интересно, но слишком долгий сон также может вызвать усталость. Исследование Университета Западного Онтарио 2018 года показало, что избыток сна негативно влияет на мозг, нарушая циркадные ритмы. Если вы часто спите более 9 часов и все равно просыпаетесь истощенными, попробуйте получить больше естественного света утром, чтобы настроить свои "биологические часы".

8. Медицинские причины

Постоянная усталость может быть признаком серьезных заболеваний: анемии, диабета, проблем с сердцем, щитовидной железой, апноэ сна или депрессии. Хотя большинство случаев связаны не с болезнями, стоит исключить медицинские причины. Если вы чувствуете усталость в течение нескольких недель без объяснения, наблюдаете изменение веса, настроения или посторонние звуки во сне — обратитесь к врачу.

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