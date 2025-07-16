Постійна втома: 8 неочевидних причин, чому ви завжди почуваєтеся виснаженими

Постійне відчуття втоми — це дуже поширена проблема. За даними дослідження, опублікованого в журналі Frontiers in Public Health, кожен п’ятий дорослий у світі відчуває загальну втому, яка може тривати до шести місяців.

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Втома – це поширене явище, але це не означає, що з ним потрібно миритися. Життя справді може бути напруженим і виснажливим, та існує багато менш очевидних причин, через які ви відчуваєте втому. Розуміння факторів, які ви можете контролювати, може суттєво покращити ваше самопочуття, пише Metro.

1. Недостатня кількість сну

Найочевидніша причина постійної втоми — це брак сну. Більшість дорослих потребують 7–9 годин сну щодоби. Якщо ви не дотримуєтесь цієї норми, саме це може бути джерелом вашого виснаження. А якщо ви лягаєте спати рано, але часто прокидаєтесь посеред ночі, варто переглянути вечірній режим. Вимкнення електроніки перед сном, підтримання комфортної температури у спальні та усунення джерел шуму можуть допомогти поліпшити якість сну.

2. Хронічний стрес

Стрес негативно впливає не лише на сон, а й на загальний стан здоров’я. Згідно з дослідженням у BMC Psychiatry, стрес на роботі був однією з основних причин втоми у респондентів. Якщо у вас напружена робота або нестабільне емоційне середовище, це може пояснити постійне виснаження. Спробуйте практики усвідомленості, медитацію або, за можливості, зверніться до психотерапевта.

3. Надлишок кофеїну

Хоча кава часто асоціюється з підвищенням енергії, її надмірне вживання може викликати зворотний ефект. Надлишок кофеїну порушує цикл сну, що веде до ще більшої втоми. Якщо ви регулярно вживаєте енергетики чи кілька чашок кави на день, спробуйте зменшити дозу та обрати напої з нижчим вмістом кофеїну — наприклад, зелений чай.

4. Недостатнє вживання води

Зневоднення безпосередньо впливає на рівень енергії. Симптоми, як головний біль або запаморочення, можуть вказувати на брак води. Рекомендується вживати близько 8 склянок води на день, але ця кількість може змінюватись залежно від віку, ваги, фізичної активності чи температури довкілля. У спеку, під час хвороби або вагітності — пити варто більше.

5. Незбалансоване харчування

Раціон має безпосередній вплив на вашу енергію. Недостатня кількість калорій або поживних речовин змушує організм розщеплювати м’язи та жир, що спричиняє втому. З іншого боку, надмір споживання оброблених продуктів або цукру призводить до коливань рівня глюкози. Раціон, багатий на овочі, фрукти, бобові та корисні білки, допоможе зберігати стабільний рівень енергії.

6. Менопауза

Жінки, які проходять через менопаузу, часто відчувають втому та проблеми зі сном через гормональні зміни. Гарячі припливи та нічна пітливість — основні причини порушень сну в цей період. Полегшити симптоми може допомогти легкий одяг для сну, прохолодна температура в кімнаті або гормонозамісна терапія (ГЗТ).

7. Надмірна кількість сну

Цікаво, але надто довгий сон також може спричинити втому. Дослідження Університету Західного Онтаріо 2018 року показало, що надлишок сну негативно впливає на мозок, порушуючи циркадні ритми. Якщо ви часто спите понад 9 годин і все одно прокидаєтесь виснаженими, спробуйте отримати більше природного світла вранці, щоб налаштувати свій "біологічний годинник".

8. Медичні причини

Постійна втома може бути ознакою серйозних захворювань: анемії, діабету, проблем із серцем, щитоподібною залозою, апное сну або депресії. Хоча більшість випадків пов’язані не з хворобами, варто виключити медичні причини. Якщо ви відчуваєте втому протягом кількох тижнів без пояснення, спостерігаєте зміну ваги, настрою чи сторонні звуки уві сні — зверніться до лікаря.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Нове дослідження лікарів з Університету Піттсбурга показало, що серед безлічі порад щодо звичок, пов'язаних із поліпшенням ситуації з менопаузою, від зміни раціону харчування і фізичних навантажень до нескінченного вибору оздоровчих продуктів, є одна, яка має найбільше значення. Вона проста, не потребує витрат і часто не береться до уваги в середньому віці.

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