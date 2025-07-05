"Безпечного" рівня немає, але є нюанс: вчені дослідили небезпеки споживання обробленого м'яса (фото)

Вчені виявили зв'язок між споживанням обробленого м'яса та ризиками для здоров'я. Експерти попереджають, що жодна кількість переробленого м'яса не може вважатися безпечною.

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Ці висновки викликають нові побоювання щодо того, скільки перероблених продуктів, особливо м'ясних, таких як ковбаси та хот-доги, люди повинні включати в свій раціон, особливо якщо мова йде про хронічні захворювання, такі як цукровий діабет 2 типу, серцеві захворювання та рак товстої кишки, пише Science Alert.

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У ході дослідження, проведеного вченими з Вашингтонського університету в Сіетлі, було проаналізовано понад 70 попередніх досліджень, в яких взяли участь кілька мільйонів учасників.

Вчені хотіли краще зрозуміти, як надмірно оброблені продукти впливають на основні показники здоров'я. Особливу увагу команда приділила переробленому м'ясу, солодким напоям і трансжирам.

Серед цих продуктів перероблене м'ясо показало найсильніший зв'язок із проблемами зі здоров'ям, навіть при низькому рівні споживання. "Зростання ризику для здоров'я зі збільшенням споживання переробленого м'яса свідчить про те, що не існує "безпечної" кількості споживання переробленого м'яса з точки зору ризику діабету або колоректального раку", — пишуть автори в своїй статті.

Хоча результати не можуть підтвердити прямий причинно-наслідковий зв'язок — частково тому, що вони базуються на інформації про харчування, наданій самими учасниками — тенденції були послідовними Фото: Haile et al, Nature Medicine, 2025

Хоча результати не можуть підтвердити прямий причинно-наслідковий зв'язок — частково тому, що вони базуються на інформації про харчування, наданій самими учасниками — тенденції були послідовними.

Наприклад, навіть один хот-дог на день був пов'язаний з 11% підвищенням ризику розвитку діабету 2 типу та 7% підвищенням ризику розвитку раку товстої кишки. Додаткова банка солодкої газованої води була пов'язана з 8% підвищенням ризику діабету та 2% підвищенням ризику ішемічної хвороби серця.

Щодо трансжирів, навіть невеликі їх кількості були пов'язані з 3% підвищенням ризику серцевих захворювань. Біолог-дієтолог Демевоз Хайле зазначив, що "звичне споживання навіть невеликих кількостей переробленого м'яса, солодких напоїв та трансжирних кислот пов'язане з підвищеним ризиком".

Дослідження, опубліковане разом з коментарем, в якому визнається роль надзвичайно перероблених продуктів у подовженні терміну придатності та поліпшенні доступності, все ж наголошує на проблемі для громадського здоров'я.

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На думку авторів, висновок є очевидним: зменшення споживання перероблених продуктів має бути головним пріоритетом. Ці дані можуть стати основою для розробки політики харчування та кампаній з охорони здоров'я, спрямованих на зниження ризику хронічних захворювань, пов'язаних з якістю їжі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.