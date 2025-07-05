"Безопасного" уровня нет, но есть нюанс: ученые исследовали опасности потребления обработанного мяса (фото)

Ученые обнаружили связь между потреблением обработанного мяса и рисками для здоровья. Эксперты предупреждают, что ни одно количество переработанного мяса не может считаться безопасным.

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Эти выводы вызывают новые опасения относительно того, сколько переработанных продуктов, особенно мясных, таких как колбасы и хот-доги, люди должны включать в свой рацион, особенно если речь идет о хронических заболеваниях, таких как сахарный диабет 2 типа, сердечные заболевания и рак толстой кишки, пишет Science Alert.

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В ходе исследования, проведенного учеными из Вашингтонского университета в Сиэтле, было проанализировано более 70 предыдущих исследований, в которых приняли участие несколько миллионов участников.

Ученые хотели лучше понять, как чрезмерно обработанные продукты влияют на основные показатели здоровья. Особое внимание команда уделила переработанному мясу, сладким напиткам и трансжирам.

Среди этих продуктов переработанное мясо показало самую сильную связь с проблемами со здоровьем, даже при низком уровне потребления. "Рост риска для здоровья с увеличением потребления переработанного мяса свидетельствует о том, что не существует "безопасного" количества потребления переработанного мяса с точки зрения риска диабета или колоректального рака", — пишут авторы в своей статье.

Хотя результаты не могут подтвердить прямую причинно-следственную связь — частично потому, что они базируются на информации о питании, предоставленной самими участниками — тенденции были последовательными Фото: Haile et al, Nature Medicine, 2025

Хотя результаты не могут подтвердить прямую причинно-следственную связь — частично потому, что они базируются на информации о питании, предоставленной самими участниками — тенденции были последовательными.

Например, даже один хот-дог в день был связан с 11% повышением риска развития диабета 2 типа и 7% повышением риска развития рака толстой кишки. Дополнительная банка сладкой газировки была связана с 8% повышением риска диабета и 2% повышением риска ишемической болезни сердца.

Что касается трансжиров, даже небольшие их количества были связаны с 3% повышением риска сердечных заболеваний. Биолог-диетолог Демевоз Хайле отметил, что "привычное потребление даже небольших количеств переработанного мяса, сладких напитков и трансжирных кислот связано с повышенным риском".

Исследование, опубликованное вместе с комментарием, в котором признается роль чрезвычайно переработанных продуктов в продлении срока годности и улучшении доступности, все же отмечает проблему для общественного здоровья.

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По мнению авторов, вывод очевиден: уменьшение потребления переработанных продуктов должно быть главным приоритетом. Эти данные могут стать основой для разработки политики питания и кампаний по охране здоровья, направленных на снижение риска хронических заболеваний, связанных с качеством пищи.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.