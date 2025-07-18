18 июля 2025 года: Иоанна Печерского — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя гулять после заката и подметать пол.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Иоанна Печерского. Он жил в Киевской Руси в XII веке и был монахом Киево-Печерской Лавры. Иоанн посвятил себя служению Богу с самой юности: соблюдал строгий образ жизни, много молился, ел только хлеб, пил воду, носил легкую одежду даже зимой. Умер в 1160 году в Киево-Печерском монастыре.
Что нельзя делать 18 июля:
- идти в баню с нательным крестиком;
- гулять после заката;
- подметать пол.
Народные приметы и поверья:
- жара — декабрь будет очень морозным;
- начали желтеть листья – осень будет ранней;
- пауки активно плетут сети — осадков ждите нескоро;
- какая погода в последний день июля, такой она будет и осенью.
День ангела празднуют:
Иван, Емельян.
Родились 18 июля:
1918 год — Нельсон Мандела (ум. 2013), борец против апартеида, президент ЮАР (1994—1999);
1947 год — Стив Форбс, американский издатель, бизнесмен и политик, главный редактор делового еженедельника "Forbes";
1967 год — Вин Дизель, американский актер, сценарист, кинорежиссер и продюсер;
1982 год — Приянка Чопра, индийская актриса и модель, победительница конкурса Мисс мира 2000.
Также в этот день:
1878 год — шведский полярный исследователь Эрик Норденшельд первым проходит по северному пути из Атлантического океана в Тихий;
1898 год — Пьер и Мария Кюри представили доклад о том, что, кроме урана, существуют и другие радиоактивные элементы;
1968 год — основание компании "Intel";
1985 год — создана электронная игра-головоломка "Тетрис".
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.