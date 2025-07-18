18 липня 2025 року: Іоанна Печерського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна гуляти після заходу сонця і підмітати підлогу.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Печерського. Він жив у Київській Русі в XII столітті і був ченцем Києво-Печерської Лаври. Іоанн присвятив себе служінню Богу з самої юності: дотримувався суворого способу життя, багато молився, їв тільки хліб, пив воду, носив легкий одяг навіть взимку. Помер 1160 року в Києво-Печерському монастирі.

Що не можна робити 18 липня:

іти в лазню з натільним хрестиком;

гуляти після заходу сонця;

підмітати підлогу.

Народні прикмети та повір'я:

спека — грудень буде дуже морозним;

почало жовтіти листя — осінь буде ранньою;

павуки активно плетуть сіті — опадів чекайте нескоро;

яка погода в останній день липня, такою вона буде і восени.

День ангела святкують:

Іван, Омелян.

Народилися 18 липня:

1918 рік — Нельсон Мандела (пом. 2013), борець проти апартеїду, президент ПАР (1994-1999);

1947 рік — Стів Форбс, американський видавець, бізнесмен і політик, головний редактор ділового тижневика "Forbes";

1967 рік — Він Дізель, американський актор, сценарист, кінорежисер і продюсер;

1982 рік — Пріянка Чопра, індійська актриса і модель, переможниця конкурсу Міс світу 2000.

Також цього дня:

1878 рік — шведський полярний дослідник Ерік Норденшельд першим проходить північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий;

1898 рік — П'єр і Марія Кюрі представили доповідь про те, що, крім урану, існують й інші радіоактивні елементи;

1968 рік — заснування компанії "Intel";

1985 рік — створено електронну гру-головоломку "Тетріс".

Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.