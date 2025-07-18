18 липня 2025 року: Іоанна Печерського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна гуляти після заходу сонця і підмітати підлогу.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Печерського. Він жив у Київській Русі в XII столітті і був ченцем Києво-Печерської Лаври. Іоанн присвятив себе служінню Богу з самої юності: дотримувався суворого способу життя, багато молився, їв тільки хліб, пив воду, носив легкий одяг навіть взимку. Помер 1160 року в Києво-Печерському монастирі.
Що не можна робити 18 липня:
- іти в лазню з натільним хрестиком;
- гуляти після заходу сонця;
- підмітати підлогу.
Народні прикмети та повір'я:
- спека — грудень буде дуже морозним;
- почало жовтіти листя — осінь буде ранньою;
- павуки активно плетуть сіті — опадів чекайте нескоро;
- яка погода в останній день липня, такою вона буде і восени.
День ангела святкують:
Іван, Омелян.
Народилися 18 липня:
1918 рік — Нельсон Мандела (пом. 2013), борець проти апартеїду, президент ПАР (1994-1999);
1947 рік — Стів Форбс, американський видавець, бізнесмен і політик, головний редактор ділового тижневика "Forbes";
1967 рік — Він Дізель, американський актор, сценарист, кінорежисер і продюсер;
1982 рік — Пріянка Чопра, індійська актриса і модель, переможниця конкурсу Міс світу 2000.
Також цього дня:
1878 рік — шведський полярний дослідник Ерік Норденшельд першим проходить північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий;
1898 рік — П'єр і Марія Кюрі представили доповідь про те, що, крім урану, існують й інші радіоактивні елементи;
1968 рік — заснування компанії "Intel";
1985 рік — створено електронну гру-головоломку "Тетріс".
Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.