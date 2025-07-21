21 июля 2025 года: Онуфрия Молчаливого — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя обманывать и слишком громко разговаривать.
Что случилось 21 июля?
Сегодня православная церковь почитает память святого Онуфрия Печерского. Преподобный Онуфрий отличился великой духовной мудростью, воздержанием и благочестием. Он проживал в простой келье, предан молитве и покаянию. Также он проявлял безграничное милосердие ко всем, кто обращался к нему за помощью и наставничеством.
Что нельзя делать 21 июля:
- обманывать;
- шуметь и громко кричать;
- работать с острыми предметами.
Народные приметы и поверья:
- если ночь холодная, то зима будет ранней и морозной;
- гроза — осень будет дождливой;
- громко кричит сорока – будет теплая зима;
- большое количество желудей – хорошая примета.
День ангела празднуют:
Георгий, Евгений, Иван, Петр, Федор, Анна.
Родились 21 июля:
1899 год — Эрнест Хемингуэй, американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии (1954);
1906 год — Елена Телига, украинская поэтесса, публицистка, литературный критик, деятельница ОУН.
Также в этот день:
1969 год — американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин вышли на поверхность Луны;
1992 год — сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднимает украинский флаг и отправляется в Одессу, чтобы войти в состав ВМС Украины.
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.