21 июля 2025 года: Онуфрия Молчаливого — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя обманывать и слишком громко разговаривать.

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Что случилось 21 июля?

Сегодня православная церковь почитает память святого Онуфрия Печерского. Преподобный Онуфрий отличился великой духовной мудростью, воздержанием и благочестием. Он проживал в простой келье, предан молитве и покаянию. Также он проявлял безграничное милосердие ко всем, кто обращался к нему за помощью и наставничеством.

Что нельзя делать 21 июля:

обманывать;

шуметь и громко кричать;

работать с острыми предметами.

Народные приметы и поверья:

если ночь холодная, то зима будет ранней и морозной;

гроза — осень будет дождливой;

громко кричит сорока – будет теплая зима;

большое количество желудей – хорошая примета.

День ангела празднуют:

Георгий, Евгений, Иван, Петр, Федор, Анна.

Родились 21 июля:

1899 год — Эрнест Хемингуэй, американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии (1954);

1906 год — Елена Телига, украинская поэтесса, публицистка, литературный критик, деятельница ОУН.

Также в этот день:

1969 год — американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин вышли на поверхность Луны;

1992 год — сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднимает украинский флаг и отправляется в Одессу, чтобы войти в состав ВМС Украины.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.