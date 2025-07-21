21 липня 2025 року: Онуфрія Мовчазного — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна обманювати і занадто голосно розмовляти.

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Що сталося 21 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Онуфрія Печерського. Преподобний Онуфрій відзначився великою духовною мудрістю, стриманістю і благочестям. Він проживав у простій келії, відданий молитві та покаянню. Також він виявляв безмежне милосердя до всіх, хто звертався до нього по допомогу і наставництво.

Що не можна робити 21 липня:

обманювати;

шуміти і голосно кричати;

працювати з гострими предметами.

Народні прикмети та повір'я:

якщо ніч холодна, то зима буде ранньою і морозною;

гроза — осінь буде дощовою;

голосно кричить сорока — буде тепла зима;

велика кількість жолудів — гарна прикмета.

День ангела святкують:

Георгій, Євген, Іван, Петро, Федір, Анна.

Народилися 21 липня:

1899 рік — Ернест Хемінгуей, американський письменник, журналіст, лауреат Нобелівської премії (1954);

1906 рік — Олена Теліга, українська поетеса, публіцистка, літературний критик, діячка ОУН.

Також цього дня:

1969 рік — американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін вийшли на поверхню Місяця;

1992 рік — сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 піднімає український прапор і вирушає до Одеси, щоб увійти до складу ВМС України.

Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.