21 липня 2025 року: Онуфрія Мовчазного — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна обманювати і занадто голосно розмовляти.
Що сталося 21 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Онуфрія Печерського. Преподобний Онуфрій відзначився великою духовною мудрістю, стриманістю і благочестям. Він проживав у простій келії, відданий молитві та покаянню. Також він виявляв безмежне милосердя до всіх, хто звертався до нього по допомогу і наставництво.
Що не можна робити 21 липня:
- обманювати;
- шуміти і голосно кричати;
- працювати з гострими предметами.
Народні прикмети та повір'я:
- якщо ніч холодна, то зима буде ранньою і морозною;
- гроза — осінь буде дощовою;
- голосно кричить сорока — буде тепла зима;
- велика кількість жолудів — гарна прикмета.
День ангела святкують:
Георгій, Євген, Іван, Петро, Федір, Анна.
Народилися 21 липня:
1899 рік — Ернест Хемінгуей, американський письменник, журналіст, лауреат Нобелівської премії (1954);
1906 рік — Олена Теліга, українська поетеса, публіцистка, літературний критик, діячка ОУН.
Також цього дня:
1969 рік — американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін вийшли на поверхню Місяця;
1992 рік — сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 піднімає український прапор і вирушає до Одеси, щоб увійти до складу ВМС України.
Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.