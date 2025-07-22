Когда празднуют Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы 2025: даты и традиции праздников

В августе украинцы традиционно чествуют три больших религиозных праздника — Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Несмотря на новые даты в календаре, духовное значение и обряды остаются неизменными.

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В 2025 году из-за перехода на новоюлианский календарь даты трех больших августовских праздников — Спасов — сместились на 13 дней назад. Если раньше их отмечали 14, 19 и 29 августа, то теперь празднование проходит раньше. Фокус рассказывает о новых датах праздников и их значении.

Новые даты Спасов в 2025 году

Медовый Спас (Маковея) — 1 августа

Яблочный Спас — 6 августа

Ореховый (Хлебный) Спас — 16 августа

Несмотря на изменение календарных дат, обряды и духовное наполнение праздников остаются неизменными.

Что означают три Спаса и как их празднуют

Медовый Спас (Спас на Воде) — это праздник чествования памяти семи мучеников Макавеев. В этот день верующие идут в храм, где освящают мед, мак и воду. Также это первый день Успенского поста, поэтому символом праздника является очищение тела и души.

Яблочный Спас (Преображение Господне) — один из важнейших летних церковных праздников. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая. По традиции, именно после этого дня разрешается есть яблоки. Этот праздник символизирует обновление, свет и духовное преображение.

Ореховый Спас (Хлебный) — последний в серии Спасов. В народе его связывают со сбором орехов и выпеканием первого хлеба из зерна нового урожая. Символ праздника — благодарность за плоды земли и Божью щедрость.

Напомним, 16 июля в Украине праздновали День бухгалтера. Это день чествования тех, кто ежедневно обеспечивает финансовый учет, контроль и отчетность в бизнесе, государственных учреждениях и организациях.

Фокус также писал о Дне государственности, который в Украине праздновали 15 июля. Это "молодой" праздник, который уже успел изменить дату.