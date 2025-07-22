Коли святкують Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси 2025: дати та традиції свят

У серпні українці традиційно вшановують три великі релігійні свята — Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси. Попри нові дати у календарі, духовне значення та обряди залишаються незмінними.

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У 2025 році через перехід на новоюліанський календар дати трьох великих серпневих свят — Спасів — змістилися на 13 днів назад. Якщо раніше їх відзначали 14, 19 та 29 серпня, то тепер святкування проходить раніше. Фокус розповідає про нові дати свят та їх значення.

Нові дати Спасів у 2025 році

Медовий Спас (Маковія) — 1 серпня

Яблучний Спас — 6 серпня

Горіховий (Хлібний) Спас — 16 серпня

Попри зміну календарних дат, обряди та духовне наповнення свят залишаються незмінними.

Що означають три Спаси і як їх святкують

Медовий Спас (Спас на Воді) — це свято вшанування пам’яті семи мучеників Макавеїв. У цей день віряни йдуть до храму, де освячують мед, мак і воду. Також це перший день Успенського посту, тому символом свята є очищення тіла й душі.

Яблучний Спас (Преображення Господнє) — одне з найважливіших літніх церковних свят. У храмах освячують яблука та інші плоди нового врожаю. За традицією, саме після цього дня дозволяється їсти яблука. Це свято символізує оновлення, світло та духовне перетворення.

Горіховий Спас (Хлібний) — останній у серії Спасів. У народі його пов’язують зі збором горіхів та випіканням першого хліба з зерна нового врожаю. Символ свята — вдячність за плоди землі та Божу щедрість.

Нагадаємо, 16 липня в Україні святкували День бухгалтера. Це день вшанування тих, хто щоденно забезпечує фінансовий облік, контроль та звітність у бізнесі, державних установах та організаціях.

Фокус також писав про День державності, який в Україні святкували 15 липня. Це "молоде" свято, яке вже встигло змінити дату.