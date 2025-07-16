День бухгалтера 2025: дата, історія та привітання із професійним святом

День бухгалтера та аудитора — це професійне свято, яке відзначають у багатьох країнах світу. В Україні День бухгалтера святкують 16 липня.

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День бухгалтера та аудитора — це день вшанування тих, хто щоденно забезпечує фінансовий облік, контроль та звітність у бізнесі, державних установах та організаціях. Фокус зібрав найцікавіше про це професійне свято.

Коли День бухгалтера в Україні: історія свята

Офіційно в Україні щороку 16 липня відзначають День бухгалтера. Дата була встановлена указом президента України ще у 2004 році, і з того часу стала професійним святом для всіх, хто пов’язаний з бухгалтерією.

Історія Дня бухгалтера в Україні пов’язана з розвитком професії як невід’ємної частини управління будь-якою економікою. Саме бухгалтери ведуть облік господарських операцій, допомагають забезпечити прозорість і законність фінансових процесів, що особливо важливо в умовах ринкової економіки.

Професія бухгалтера має давню історію, що сягає корінням ще в середньовіччя. Але Україна отримала офіційну дату вже після незалежності.

Дата 16 липня обрана не випадково. Саме цього дня 1999 року було ухвалено ключовий для галузі Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", який регулює діяльність у цій сфері.

Спочатку це свято було неофіційним і відзначалося переважно Федерацією аудиторів та бухгалтерів. Проте вже через п’ять років, після підписання указу президента України № 662/2004 від 18 червня 2004 року, День бухгалтера отримав офіційний статус. У 2018 році свято офіційно перейменували на День бухгалтера та аудитора, щоб відзначити внесок також фахівців із незалежної перевірки фінансової звітності.

Чому святкують День бухгалтера

Це професійне свято всіх, хто тримає фінансовий порядок у державі, компаніях та приватному секторі. Це нагода подякувати людям, чия праця часто непомітна широкому загалу, але критично важлива для економіки.

Зараз це свято відзначають усі, хто так чи інакше пов’язаний із бухгалтерією та економікою — як початківці, так і досвідчені спеціалісти, а також викладачі й студенти економічних вишів.

Кого вітають у цей день:

бухгалтерів як у державних, так і приватних структурах;

аудиторів;

фінансових аналітиків;

усіх, хто допомагає підтримувати фінансову прозорість, порядок і стабільність.

Вихідним цей день ніколи не був. По-перше, тому що в Україні зараз діє воєнний стан, і згідно з чинним законодавством, офіційне святкування державних свят або вихідні, пов’язані з ними, скасовані. До того ж День бухгалтера не є державним святом, а лише професійним.

Цікаво, що українські бухгалтери мають одразу два професійні свята. Окрім національного, щороку 10 листопада у світі відзначають Міжнародний день бухгалтера.

Привітання із Днем бухгалтера та аудитора

Короткі СМС-привітання:

З Днем бухгалтера! Бажаю, щоб кожен ваш план реалізувався на 100%.

Зі святом! Хай дебет сходиться з кредитом, а життя — з мріями!

Фінансовий чарівнику, зі святом! Нехай баланс душі завжди буде позитивним.

Вітаю! Бажаю фінансової стабільності та безлічі щасливих моментів.

Бажаю, щоб цифри множились, а проблеми ділились на нуль. З Днем бухгалтера!

З Днем бухгалтера! Бажаю нульових помилок і мільйонних прибутків. І хай твоя праця завжди буде високо оцінена!

Вітаю! Нехай у вашому житті панує баланс щастя та процвітання.

Привітання у віршах:

Привітання Вам, бухгалтер,

В ваш святковий, славний день,

Буде хай в житті багато

Позитивних Вам знамень.

***

Хай робота в радість буде,

Хай баланс іде завжди,

Дебет з кредитом хай дружать,

Праця хай дає плоди.

***

З Днем бухгалтера, зі святом!

Успіхів тобі багато!

Хай звітність буде в ідеалі,

Дебет з кредитом завжди в парі!

***

З Днем бухгалтера вітаю,

Легких балансів вам бажаю!

Нехай в кишенях буде густо,

І в гаманці також не пусто!

Поваги й шани від людей,

І щоби все було окей!

***

З Днем бухгалтера Ви нині

Привітання прийміть щирі.

І в роботі, й в відпочинку

Щоб все було в добрі й мирі.

Щоб аванси та зарплати

Самостійно рахувались,

Щоби все було казково,

Щоби мрії Вам збувались.

Нагадаємо, Фокус писав про День державності, який в Україні святкували 15 липня. Це "молоде" свято, яке вже встигло змінити дату.

Також ми розповідали про День вишиванки. Це свято також досить "молоде" і почали його відзначати тільки за часів Незалежності України.