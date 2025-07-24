Нейробиолог назвал важнейшую черту успешных людей — и это не IQ

Нам постоянно говорят максимально использовать свое время, работать усерднее, перестать откладывать дела на потом. Но что, если бы этот совет был ошибочным, и разрешение мозгу отдыхать могло бы улучшить нашу жизнь?

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Руководствуясь своими исследованиями в качестве нейробиолога Джозеф Джебелли, получивший степень доктора философии по неврологии в Университетском колледже Лондона, начал исследовать нейронауку о времени и отдыхе в одиночестве — и то, что он обнаружил, было чрезвычайным. Об этом пишет CNBC.

С точки зрения когнитивных способностей, одиночество может стимулировать креативность, предлагая необходимое пространство для расцвета идей. Будь то письмо, игра на фортепиано, рисование, садоводство, молитва или медитация, одиночество часто является тем, что мозгу нужно для успешного выполнения этих действий.

Некоторые из самых умных людей наслаждались одиночеством

Многие самые успешные и умные люди мира предпочитали одиночество. Например, этого ритуала придерживался Билл Гейтс. Дважды в год на ранних этапах существования Microsoft миллиардер-филантроп уезжал на неделю в хижину, имея лишь стопку книг.

Он называл это "Неделей размышлений" — периодом для обучения и непрерывных размышлений. Внешние посетители, включая семью и сотрудников, не могли его посещать. В течение одной недели его работа привела к запуску Internet Explorer в 1995 году.

Билл Гейтс Фото: Instagram thisisbillgates

Одиночество также полезно в те моменты, когда вы чувствуете, что "застряли". Леонардо да Винчи был гением-созерцателем, который, как сообщается, часами смотрел на "Тайную вечерю", прежде чем добавить один мазок кисти.

Как использовать одиночество для укрепления мозга

Не существует четкого руководства по идеальному количеству одиночества. Но, как правило, чем больше времени вы можете провести в одиночестве, особенно когда вам действительно этого хочется, тем лучше это будет для вашего мозга.

1. Просто идите

Планирование самостоятельного путешествия или ретрита может сначала показаться страшным, поскольку могут закрадываться опасения относительно одиночества или скуки.

Но сам акт ухода от ежедневной рутины и погружения в новую среду может быть невероятно легким. Это заставляет вас выйти из зоны комфорта, стимулирует ваши чувства неожиданным образом и обеспечивает идеальный фон для самоанализа и творчества.

2. Начните с малого

Начните с 10 минут одиночества в день. Найдите тихое место, где вас никто не беспокоит, и используйте это время, чтобы просто посидеть и подышать. Этот маленький шаг может помочь мозгу перейти в состояние расслабления.

3. Будьте избирательными в отношении своего времени для общения

Убедитесь, что когда вы общаетесь, это содержательное и качественное общение. Многие из нас проводят время с людьми, с которыми не должны — плохими друзьями, заклятыми врагами, токсичным членом семьи — но мы делаем это, потому что чувствуем себя обязанными.

Это повышает уровень гормона стресса кортизола в мозге, что повреждает наши социальные сети и вредит качественным отношениям, которыми мы должны наслаждаться.

4. Подумайте и переоцените

Используйте часть своего времени в одиночестве, чтобы поразмышлять над своим опытом и чувствами. Это может включать медитацию над своими мыслями или даже их запись. Это помогает обрабатывать эмоции и мысли, позволяя глубже понять себя.

5. Занимайтесь сольной деятельностью

Делайте то, что предназначено для одиночества и что поощряет осознанность, например, ходьба, ведение дневника или практика йоги. Эти занятия не только обеспечивают преимущества одиночества, но и помогают заземлиться в настоящем моменте, еще больше расслабляя мозг.

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