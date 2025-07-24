Нейробіолог назвав найважливішу рису успішних людей — і це не IQ

Нам постійно кажуть максимально використовувати свій час, працювати старанніше, перестати відкладати справи на потім. Але що, якби ця порада була хибною, і дозвіл мозку відпочивати міг би покращити наше життя?

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Керуючись своїми дослідженнями як нейробіолога Джозеф Джебеллі, який отримав ступінь доктора філософії з неврології в Університетському коледжі Лондона, почав досліджувати нейронауку про час та відпочинок на самоті — і те, що він виявив, було надзвичайним. Про це пише CNBC.

З точки зору когнітивних здібностей, самотність може стимулювати креативність, пропонуючи необхідний простір для розквіту ідей. Чи то письмо, гра на фортепіано, малювання, садівництво, молитва чи медитація, самотність часто є тим, що мозку потрібно для успішного виконання цих дій.

Деякі з найрозумніших людей насолоджувалися самотністю

Багато найуспішніших та найрозумніших людей світу надавали перевагу самотності. Наприклад, цього ритуалу дотримувався Білл Гейтс. Двічі на рік на ранніх етапах існування Microsoft мільярдер-філантроп їхав на тиждень у хатину, маючи лише стопку книг.

Він називав це "Тижнем роздумів" — періодом для навчання та безперервних думок. Зовнішні відвідувачі, включаючи родину та співробітників, не могли його навідувати. Протягом одного тижня його робота призвела до запуску Internet Explorer у 1995 році.

Білл Гейтс Фото: Instagram thisisbillgates

Самотність також корисна в ті моменти, коли ви відчуваєте, що "застрягли". Леонардо да Вінчі був генієм-споглядачем, який, як повідомляється, годинами дивився на "Таємну вечерю", перш ніж додати один мазок пензля.

Як використовувати самотність для зміцнення мозку

Не існує чіткого посібника щодо ідеальної кількості самотності. Але, як правило, чим більше часу ви можете провести на самоті, особливо коли вам справді цього хочеться, тим краще це буде для вашого мозку.

1. Просто йдіть

Планування самостійної подорожі чи ретриту може спочатку здатися страшним, оскільки можуть закрадатися побоювання щодо самотності чи нудьги.

Але сам акт відходу від щоденної рутини та занурення в нове середовище може бути неймовірно легким. Це змушує вас вийти із зони комфорту, стимулює ваші почуття несподіваним чином та забезпечує ідеальний фон для самоаналізу та творчості.

2. Почніть з малого

Почніть з 10 хвилин самотності на день. Знайдіть тихе місце, де вас ніхто не турбує, і використовуйте цей час, щоб просто посидіти та подихати. Цей маленький крок може допомогти мозку перейти у стан розслаблення.

3. Будьте вибірковими щодо свого часу для спілкування

Переконайтеся, що коли ви спілкуєтеся, це змістовне та якісне спілкування. Багато хто з нас проводить час з людьми, з якими не повинен — поганими друзями, заклятими ворогами, токсичним членом сім'ї — але ми робимо це, бо відчуваємо себе зобов'язаними.

Це підвищує рівень гормону стресу кортизолу в мозку, що пошкоджує наші соціальні мережі та шкодить якісним стосункам, якими ми повинні насолоджуватися.

4. Поміркуйте та переоцініть

Використовуйте частину свого часу на самоті, щоб поміркувати над своїм досвідом та почуттями. Це може включати медитацію над своїми думками або навіть їх запис. Це допомагає обробляти емоції та думки, дозволяючи глибше зрозуміти себе.

5. Займайтеся сольною діяльністю

Робіть те, що призначене для самотності та що заохочує усвідомленість, наприклад, ходьба, ведення щоденника або практика йоги. Ці заняття не тільки забезпечують переваги самотності, але й допомагають заземлитися в теперішньому моменті, ще більше розслабляючи мозок.

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