25 июля 2025 года: Успение праведной Анны — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя чинить одежду или обувь и повышать голос на детей.

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Что случилось 25 июля?

Сегодня православная церковь вспоминает Успение праведной Анны, матери Девы Марии. У Анны с мужем Аароном долго не было детей, но однажды ей явился архангел Гавриил с новостью о том, что скоро у пары родится дочь — это была Дева Мария. Когда девочке было три года, ее отдали в храм на служение, согласно завещанию.

Дважды в год Церковь почитает память Анны в дни Зачатия и Успения. В народе дни называют "Летняя Анна" и "Зимняя Анна".

Что нельзя делать 25 июля:

чинить одежду или обувь;

повышать голос на детей;

ругаться;

делать ремонт в доме.

Народные приметы и поверья:

утро прохладное — будет холодная и ранняя зима;

погода до обеда указывает погоду до конца декабря;

тепло и ясно – зима не будет снежной;

аисты собираются в стаи – зима наступит рано и будет морозной.

День ангела празднуют:

Александр, Макар, Анна, Ираида.

Родились 25 июля:

1967 год — Мэтт Леблан, американский актер, известный благодаря роли Джоуи Триббиани в ситкоме "Друзья".

Также в этот день:

1687 год — Иван Мазепа стал гетманом Украины;

1814 год — британский изобретатель Джордж Стефенсон провел первое испытание паровоза;

1909 год — француз Луи Блерио первым в мире перелетел Ла-Манш на моноплане собственной конструкции;

1978 год — в Великобритании родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.