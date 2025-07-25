25 июля 2025 года: Успение праведной Анны — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя чинить одежду или обувь и повышать голос на детей.
Что случилось 25 июля?
Сегодня православная церковь вспоминает Успение праведной Анны, матери Девы Марии. У Анны с мужем Аароном долго не было детей, но однажды ей явился архангел Гавриил с новостью о том, что скоро у пары родится дочь — это была Дева Мария. Когда девочке было три года, ее отдали в храм на служение, согласно завещанию.
Дважды в год Церковь почитает память Анны в дни Зачатия и Успения. В народе дни называют "Летняя Анна" и "Зимняя Анна".
Что нельзя делать 25 июля:
- чинить одежду или обувь;
- повышать голос на детей;
- ругаться;
- делать ремонт в доме.
Народные приметы и поверья:
- утро прохладное — будет холодная и ранняя зима;
- погода до обеда указывает погоду до конца декабря;
- тепло и ясно – зима не будет снежной;
- аисты собираются в стаи – зима наступит рано и будет морозной.
День ангела празднуют:
Александр, Макар, Анна, Ираида.
Родились 25 июля:
1967 год — Мэтт Леблан, американский актер, известный благодаря роли Джоуи Триббиани в ситкоме "Друзья".
Также в этот день:
1687 год — Иван Мазепа стал гетманом Украины;
1814 год — британский изобретатель Джордж Стефенсон провел первое испытание паровоза;
1909 год — француз Луи Блерио первым в мире перелетел Ла-Манш на моноплане собственной конструкции;
1978 год — в Великобритании родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения.
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.