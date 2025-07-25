25 липня 2025 року: Успіння праведної Анни — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лагодити одяг або взуття і підвищувати голос на дітей.

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Що сталося 25 липня?

Сьогодні православна церква згадує Успіння праведної Анни, матері Діви Марії. У Анни з чоловіком Аароном довго не було дітей, але одного разу їй з'явився архангел Гавриїл із новиною про те, що незабаром у пари народиться дочка — це була Діва Марія. Коли дівчинці було три роки, її віддали в храм на служіння, згідно із заповітом.

Двічі на рік Церква вшановує пам'ять Анни в дні Зачаття та Успіння. У народі дні називають "Літня Анна" і "Зимова Анна".

Що не можна робити 25 липня:

лагодити одяг або взуття;

підвищувати голос на дітей;

лаятися;

робити ремонт у будинку.

Народні прикмети та повір'я:

ранок прохолодний — буде холодна і рання зима;

погода до обіду вказує погоду до кінця грудня;

тепло і ясно — зима не буде сніжною;

лелеки збираються в зграї — зима настане рано і буде морозною.

День ангела святкують:

Олександр, Макар, Анна, Іраїда.

Народилися 25 липня:

1967 рік — Метт Леблан, американський актор, відомий завдяки ролі Джоуї Тріббіані в ситкомі "Друзі".

Також цього дня:

1687 рік — Іван Мазепа став гетьманом України;

1814 рік — британський винахідник Джордж Стефенсон провів перше випробування паровоза;

1909 рік — француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції;

1978 рік — у Великій Британії народилася перша людина, зачата внаслідок штучного запліднення.

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