25 липня 2025 року: Успіння праведної Анни — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лагодити одяг або взуття і підвищувати голос на дітей.
Що сталося 25 липня?
Сьогодні православна церква згадує Успіння праведної Анни, матері Діви Марії. У Анни з чоловіком Аароном довго не було дітей, але одного разу їй з'явився архангел Гавриїл із новиною про те, що незабаром у пари народиться дочка — це була Діва Марія. Коли дівчинці було три роки, її віддали в храм на служіння, згідно із заповітом.
Двічі на рік Церква вшановує пам'ять Анни в дні Зачаття та Успіння. У народі дні називають "Літня Анна" і "Зимова Анна".
Що не можна робити 25 липня:
- лагодити одяг або взуття;
- підвищувати голос на дітей;
- лаятися;
- робити ремонт у будинку.
Народні прикмети та повір'я:
- ранок прохолодний — буде холодна і рання зима;
- погода до обіду вказує погоду до кінця грудня;
- тепло і ясно — зима не буде сніжною;
- лелеки збираються в зграї — зима настане рано і буде морозною.
День ангела святкують:
Олександр, Макар, Анна, Іраїда.
Народилися 25 липня:
1967 рік — Метт Леблан, американський актор, відомий завдяки ролі Джоуї Тріббіані в ситкомі "Друзі".
Також цього дня:
1687 рік — Іван Мазепа став гетьманом України;
1814 рік — британський винахідник Джордж Стефенсон провів перше випробування паровоза;
1909 рік — француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції;
1978 рік — у Великій Британії народилася перша людина, зачата внаслідок штучного запліднення.
Також Фокус писав церковний календар на липень 2025 року.