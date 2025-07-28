Сыграл в более 60 фильмах: умер известный французский актер, что известно (фото, видео)
Известный французский актер театра и кино Жан-Поль Дюбуа ушел из жизни. Он умер 26 июля 2025 года в возрасте 74 лет.
Причина смерти официально не сообщается, пишет Sceneweb.
Умер Жан-Поль Дюбуа: что известно
Жан-Поль Дюбуа оставил свой след на театральной сцене в 1970-х и 1980-х годах, исполняя главные роли под руководством Жана-Луи Барро, Филиппа Адриена и Дидье Безаса.
Дюбуа играл вместе с Жаном-Луи Барро, Жан-Клодом Фалем и Габриэлем Гарраном. Встреча с Филиппом Адриеном вывела актера на первый план сцены. Он сыграл Робинзона Крузо в спектакле Кафки "Визит в театр "Темпера"" в 1980 году в рамках Осеннего фестиваля; затем он выступал со спектаклями Мольера "Господин де Пурсоньяк" и Хайнера Мюллера "Миссия — память о революции".
В 1986 году Жан-Поль Дюбуа получил признание благодаря пьесе "Элоиза и Абеляр — Спокойные дни в Шампани", режиссером которой был Дидье Безас, тогдашний директор Театра океанариума. Премьера спектакля состоялась на Авиньонском фестивале в театре Бенуа-XII. Далее состоялся триумфальный тур по Франции. Жан-Поль Дюбуа сыграл сольного исполнителя Пьера Абеляра, а Карен Ренкюрель исполнила роль Элоизы.
В 1999 году актер участвовал в создании "Генриха V" Уильяма Шекспира, поставленного для французской премьеры Жаном-Луи Бенуа в Cour d'honneur Папского дворца в Авиньоне, с Филиппом Торретоном в главной роли. Жан-Поль Дюбуа сыграл несколько ролей, в том числе роль Карла VI.
За свою карьеру сыграл в более 60-65 фильмах и сериалах, включая такие проекты, как:
- "Фанфан-тюльпан" (2003) с Пенелопой Крус и Венсаном Пересом — одну из самых известных ролей в его кинокарьере.
- "Видок" (2001) с Жераром Депардье.
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