Зіграв у понад 60 фільмах: помер відомий французький актор, що відомо (фото, відео)

Відомий французький актор театру і кіно Жан‑Поль Дюбуа пішов з життя. Він помер 26 липня 2025 року у віці 74 років.

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Причина смерті офіційно не повідомляється, пише Sceneweb.

Трейлер фільму "Фанфан-тюльпан"

Помер Жан-Поль Дюбуа: що відомо

Жан-Поль Дюбуа залишив свій слід на театральній сцені в 1970-х і 1980-х роках, виконуючи головні ролі під керівництвом Жана-Луї Барро, Філіпа Адрієна та Дідьє Безаса.

Дюбуа грав разом з Жаном-Луї Барро, Жан-Клодом Фалем та Габріелем Гарраном. Зустріч з Філіпом Адрієном вивела актора на перший план сцени. Він зіграв Робінзона Крузо у виставі Кафки "Візит до театру "Темпера"" у 1980 році в рамках Осіннього фестивалю; потім він виступав з виставами Мольєра "Пан де Пурсоньяк" та Хайнера Мюллера "Місія – пам'ять про революцію".

У 1986 році Жан-Поль Дюбуа здобув визнання завдяки п'єсі "Елоїза та Абеляр – Спокійні дні в Шампані", режисером якої був Дідьє Безас, тодішній директор Театру океанаріуму. Прем'єра вистави відбулася на Авіньйонському фестивалі в театрі Бенуа-XII. Далі відбувся тріумфальний тур по Франції. Жан-Поль Дюбуа зіграв сольного виконавця П'єра Абеляра, а Карен Ренкюрель виконала роль Елоїзи.

Жан-Поль Дюбуа Фото: З відкритих джерел

У 1999 році актор брав участь у створенні "Генріха V" Вільяма Шекспіра, поставленого для французької прем’єри Жаном-Луї Бенуа в Cour d'honneur Папського палацу в Авіньйоні, з Філіпом Торретоном у головній ролі. Жан-Поль Дюбуа зіграв кілька ролей, у тому числі роль Карла VI.

За свою кар’єру зіграв у понад 60—65 фільмах і серіалах, включаючи такі проєкти, як:

"Фанфан‑тюльпан" (2003) з Пенелопою Крус та Венсаном Пересом — одну з найвідоміших ролей у його кінокар’єрі.

(2003) з Пенелопою Крус та Венсаном Пересом — одну з найвідоміших ролей у його кінокар’єрі. "Видок" (2001) з Жераром Депардьє.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Фокус писав про романи Алена Делона.