Претендентка на титул "Мисс Олимпия" умерла в возрасте 37 лет: что с ней произошло (фото)

37-летняя испанская бодибилдерша Лорена Бланко умерла в результате сердечного приступа в субботу утром, 26 июля, дома в Луго. Спортсменка готовилась к участию в престижном турнире "Мисс Олимпия", который должен был состояться в Лас-Вегасе в октябре этого года.

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Лорена Бланко внезапно потеряла сознание в своем доме в регионе Галисия на северо-западе Испании. Спортсменку немедленно доставили в ближайшую больницу, однако медикам не удалось ее спасти, пишет издание Daily Star.

Спортсменка тренировалась в Club Fluvial de Lugo в родном городе под руководством мужа Иси Боланьоса, который также является известной личностью в кругах бодибилдинга.

Соболезнования от коллег

Из фитнес-сообщества начали поступать соболезнования. Представители организации Pioneers del Culturismo Canario Español с Канарских островов написали в социальных сетях: "Выражаем наши самые искренние соболезнования друзьям и семье Лорены Бланко. Покойся с миром".

Лорена Бланко умерла в результате сердечного приступа Фото: Facebook

Другая тренировочная организация прокомментировала: "Мир фитнеса оплакивает легенду. Покойся с миром IFBB Pro Лорена Бланко, 1988-2025".

Известно, что на похоронах присутствовали только близкие друзья и семья.

Дискуссия о нагрузке

Внезапная смерть Лорены также спровоцировала дискуссию об интенсивных нагрузках, которым подвергаются спортсмены высокого уровня. Айл Энди, один из участников обсуждения, написал в Facebook: "Эти внезапные сердечные приступы случаются со многими высокопрофессиональными спортсменами, и почти никто из них не выживает. Думаю, это связано с размером их сердец из-за количества тренировок и их возраста".

Лорена стала профессионалкой только в прошлом году, но быстро заявила о себе в сообществе спортсменов. В течение сезона в 2024 году она приняла участие в семи соревнованиях, путешествуя по миру, чтобы бороться с лучшими. Ее самым успешным выступлением стало четвертое место на Tahoe Pro — это обеспечило ей возможность принять участие в турнире "Мисс Олимпия".

Чуть больше недели назад Бланко участвовала в Gomeisa Ultimate Battle Pro в Медельине, Колумбия, где заняла 12-е место в международном составе под эгидой IFBB Professional League.

Другие трагические истории

Это уже вторая трагедия в мире бодибилдинга в этом году. Ранее от сердечного приступа во время Arnold Sports Festival в Огайо умерла 20-летняя профессиональная спортсменка Джоди Вэнс. Ее семья сообщила: "Сердце Джоди остановилось из-за осложнений от сильного обезвоживания. Несмотря на все усилия врачей, ее не удалось реанимировать".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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