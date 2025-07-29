Претендентка на титул "Міс Олімпія" померла у віці 37 років: що з нею сталося (фото)

37-річна іспанська бодибілдерка Лорена Бланко померла внаслідок серцевого нападу в суботу вранці, 26 липня, вдома у Луго. Спортсменка готувалася до участі в престижному турнірі "Міс Олімпія", який мав відбутися в Лас-Вегасі цього жовтня.

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Лорена Бланко раптово втратила свідомість у своєму домі в регіоні Галісія на північному заході Іспанії. Спортсменку негайно доставили до найближчої лікарні, проте медикам не вдалося її врятувати, пише видання Daily Star.

Спортсменка тренувалася в Club Fluvial de Lugo у рідному місті під керівництвом чоловіка Ісі Боланьоса, який також є відомою особистістю в колах бодибілдингу.

Співчуття від колег

З фітнес-спільноти почали надходити співчуття. Представники організації Pioneers del Culturismo Canario Español з Канарських островів написали в соціальних мережах: "Висловлюємо наші найщиріші співчуття друзям та родині Лорени Бланко. Спочивай з миром".

Лорена Бланко померла внаслідок серцевого нападу Фото: Facebook

Інша тренувальна організація прокоментувала: "Світ фітнесу оплакує легенду. Спочивай з миром IFBB Pro Лорена Бланко, 1988-2025".

Відомо, що на похороні були присутні лише близькі друзі та родина.

Дискусія про навантаження

Раптова смерть Лорени також спровокувала дискусію про інтенсивні навантаження, яким піддаються спортсмени високого рівня. Айл Енді, один з учасників обговорення, написав у Facebook: "Ці раптові серцеві напади трапляються з багатьма високопрофесійними спортсменами, і майже ніхто з них не виживає. Думаю, це пов'язано з розміром їхніх сердець через кількість тренувань та їхній вік".

Лорена стала професіоналкою лише минулого року, але швидко заявила про себе в спільноті спортсменів. Протягом сезону в 2024 році вона взяла участь у семи змаганнях, подорожуючи світом, щоб боротися з найкращими. Її найуспішнішим виступом стало четверте місце на Tahoe Pro — це забезпечило їй можливість взяти участь у турнірі "Міс Олімпія".

Трохи більше як тиждень тому Бланко брала участь у Gomeisa Ultimate Battle Pro в Медельїні, Колумбія, де посіла 12-те місце в міжнародному складі під егідою IFBB Professional League.

Інші трагічні історії

Це вже друга трагедія у світі бодибілдинг цього року. Раніше від серцевого нападу під час Arnold Sports Festival в Огайо померла 20-річна професійна спортсменка Джоді Венс. Її родина повідомила: "Серце Джоді зупинилося через ускладнення від сильного зневоднення. Попри всі зусилля лікарів, її не вдалося реанімувати".

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